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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Енисей-М
€ 150 тыс
Енисей-М
Красноярск
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Сайт:
http://www.фк-енисей.рф/
Тренер:
Александр Тарханов
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
Тарханов описал Карседо двумя словами
31 августа
4
Тарханов: «В СССР все было идеально»
21 августа
45
71-летний Тарханов вернулся из женского футбола и поделился впечатлениями
29 июля
1
Фото
Тарханов получил новое назначение
28 июля
1
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
Сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Малафеева дебютировал в профессиональном футболе
2025.06.22 17:54
Прогноз на точный счет матча «Балтика-2» – «Енисей-2»: Вторая лига, 7 июня
2025.06.07 12:48
Прогноз на точный счeт матча «Тверь» – «Енисей-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 11:59
Прогноз на точный счeт матча «Енисей-М» – «Коломна»: Вторая лига Б, 19 мая 2025
2025.05.18 10:11
Прогноз на точный счет матча «Сатурн» – «Енисей М»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 11:55
Зенитовец, купленный за 5 миллионов, сыграет за дубль во Второй лиге
2025.04.27 12:48
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2024.09.21 15:01
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2024.09.14 15:26
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