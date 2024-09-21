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    • «Леон Сатурн» – «Енисей-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Леон Сатурн» – «Енисей-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б «Леон Сатурн» встречается с «Енисеем-2» на стадионе «Леон Арена». Хозяева находятся в хорошем игровом тонусе, занимая 5-е место в турнирной таблице и демонстрируя стабильные результаты. «Енисей-2» борется за выживание, располагаясь на 15-м месте, и испытывает проблемы как в атаке, так и в обороне.

    Анализ команды «Леон Сатурн»

    Под руководством Владимира Корытько «Леон Сатурн» показывает уверенную игру, особенно дома, где команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В последних 5 играх «Леон Сатурн» забил 10 голов, что свидетельствует о хорошей форме атакующих игроков. Однако оборона команды оставляет желать лучшего: 7 пропущенных голов за тот же период.

    Последние 5 матчей:

    • Торпедо Владимир 0:0 Леон Сатурн

    • Леон Сатурн 4:3 Динамо СПб

    • Чертаново 0:1 Леон Сатурн

    • Леон Сатурн 4:1 Динамо Вологда

    • Чертаново 3:1 Леон Сатурн (Кубок России)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.

    • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома.

    Анализ команды «Енисей-2»

    Команда Александра Кишиневского борется с проблемами на всех участках поля. В последних 5 играх «Енисей-2» пропустил 14 голов, что подчеркивает слабость обороны. Тем не менее, атака команды не выглядит безнадежной – 8 забитых голов в последних матчах. На выезде результаты команды неутешительны, что снижает их шансы на успех в матче против более стабильного «Леон Сатурна».

    Последние 5 матчей:

    • Иркутск 0:0 Енисей-2

    • Спартак-2 3:1 Енисей-2

    • Енисей-2 2:2 Зенит-2

    • Звезда СПб 3:4 Енисей-2

    • Енисей-2 1:6 Родина-М

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

    Тактический разбор

    «Леон Сатурн» уверенно чувствует себя на домашнем поле, а их атака продолжает набирать обороты. Слабая оборона «Енисея-2» будет уязвимой для быстрых фланговых атак хозяев. При этом гости, несмотря на свои проблемы, могут воспользоваться ошибками хозяев, особенно если они продолжат допускать просчеты в защите.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Леон Сатурн»: 1.65

    • Ничья: 3.80

    • Победа «Енисей-2»: 5.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Леон Сатурн» (1.65). Учитывая текущую форму хозяев и слабость обороны гостей, это выглядит наиболее вероятным исходом.

    • Умеренная ставка: Обе команды забьют (1.90). Обороны обеих команд нестабильны, поэтому есть шансы увидеть голы с обеих сторон.

    • Более рискованная ставка: Тотал больше 3.5 голов (2.30). В последних играх обе команды забивали и пропускали много, что увеличивает вероятность результативного матча.

    Рекомендация: Победа «Леон Сатурн» за коэффициент 1.65.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 15:01
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