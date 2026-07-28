Клуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков стал новым главным тренером «Динамо СПб».

Контракт с ним рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления.

«Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с «Динамо СПб»!» – говорится в сообщении клуба.

45-летний Рыжиков до этого работал тренером-аналитиком в «Балтике». В качестве главного тренера он возглавлял «Красаву», тамбовский «Спартак» и казанский «Сокол».

«Динамо СПБ» лидирует в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 33 очками после 15 туров.

Ранее петербургский клуб расторг контракт с предыдущим главным тренером Александром Фомичевым по соглашению сторон.

«От лица всего клуба выражаем Александру Ивановичу искреннюю благодарность за самоотдачу, профессионализм и вклад в историю нашей команды. Желаем крепкого здоровья, новых амбициозных задач и ярких побед на тренерском пути. Спасибо за ваш труд!» – говорится в сообщении клуба.

47-летний Фомичев возглавлял команду с лета 2024 года.