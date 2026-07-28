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  • Клуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера

Клуб из Санкт-Петербурга, идущий на 1-м месте, сменил главного тренера

Сегодня, 13:49
4

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков стал новым главным тренером «Динамо СПб».

Контракт с ним рассчитан до конца 2026 года с возможностью продления.

«Приветствуем Сергея Викторовича в команде! Желаем продуктивной работы и громких побед вместе с «Динамо СПб»!» – говорится в сообщении клуба.

  • 45-летний Рыжиков до этого работал тренером-аналитиком в «Балтике». В качестве главного тренера он возглавлял «Красаву», тамбовский «Спартак» и казанский «Сокол».
  • «Динамо СПБ» лидирует в группе 2 дивизиона Б Второй лиги с 33 очками после 15 туров.

Ранее петербургский клуб расторг контракт с предыдущим главным тренером Александром Фомичевым по соглашению сторон.

«От лица всего клуба выражаем Александру Ивановичу искреннюю благодарность за самоотдачу, профессионализм и вклад в историю нашей команды. Желаем крепкого здоровья, новых амбициозных задач и ярких побед на тренерском пути. Спасибо за ваш труд!» – говорится в сообщении клуба.

47-летний Фомичев возглавлял команду с лета 2024 года.

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Источник: страница «ФК «Динамо» Санкт-Петербург» в соцсети VK
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо СПб Фомичев Александр Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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Цугундeр
1785239630
)) Ага. Замануха от вонебомбы.. Ждём.. 1..давно пора чего терпели 2..физрука на кичу 3..доигрался сирожа 4..он даже миллеру надоел ....от читающих только заголовки свинопёсов))
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acor94
1785245545
Динамо СПб вперед! Как в РПЛ выйдут, так покажут зенитовским обьянкам где раки зимуют. Был на знаковом матче зенит - динамо - 2:3 в кубке, лет 10 назад. Ленинградское дерби.
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