  • Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге

Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге

Сегодня, 14:18
4

«Спартак-2» неудачно начал сезон во Второй лиге. В группе 2 Лиги Б москвичи идут на последнем месте после шести сыгранных матчей.

У команды Павла Фигона два очка в шести встречах. Разница мячей – 5:10.

«Спартак-2», если финиширует на одном из последних двух мест, рискует потерять профессиональный статус.

  • Отставание от спасительного 13-го места – два очка. Лидирует в таблице группы «Муром», выступавший в прошлом году в Лиге А.
  • В прошлом сезоне группы 2 «Спартак»-2» финишировал на четвертом месте, пропустив вперед «Зенит-2», вологодское «Динамо» и «Иркутск».
  • Фигон пришел в «Спартак-2» в декабре из системы «Динамо».

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Квальярелло
1778498539
А третья то лига хоть есть для них?
Ответить
Айболид
1778499781
Понятно всё - Газпром виноват .
Ответить
Цугундeр
1778500764
)) Мусорской подгон от Фигона..
Ответить
MrSmit
1778506516
В дивизионе А насасывает на пару бзенит и динамо2, ну это другое видимо, да помойки питерские?
Ответить
