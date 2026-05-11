Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге

«Спартак-2» неудачно начал сезон во Второй лиге. В группе 2 Лиги Б москвичи идут на последнем месте после шести сыгранных матчей.
У команды Павла Фигона два очка в шести встречах. Разница мячей – 5:10.
«Спартак-2», если финиширует на одном из последних двух мест, рискует потерять профессиональный статус.
- Отставание от спасительного 13-го места – два очка. Лидирует в таблице группы «Муром», выступавший в прошлом году в Лиге А.
- В прошлом сезоне группы 2 «Спартак»-2» финишировал на четвертом месте, пропустив вперед «Зенит-2», вологодское «Динамо» и «Иркутск».
- Фигон пришел в «Спартак-2» в декабре из системы «Динамо».
