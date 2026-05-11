Команда «Спартака» обосновалась на последнем месте во Второй лиге

«Спартак-2» неудачно начал сезон во Второй лиге. В группе 2 Лиги Б москвичи идут на последнем месте после шести сыгранных матчей.

У команды Павла Фигона два очка в шести встречах. Разница мячей – 5:10.

«Спартак-2», если финиширует на одном из последних двух мест, рискует потерять профессиональный статус.