Реакция Семина на решение ЦСКА по тренеру на следующий сезон

Юрий Семин высказался о том, что Дмитрия Игдисамова официально утвердили на посту главного тренера ЦСКА.

39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.

При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.

С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».

– Контракт «2+2»? Много, ЦСКА дает ему большой шанс! Дмитрий получил возможность поработать в такой большой команде.

Честно, достаточно неожиданное доверие, но он это заслужил своей прекрасной работой в молодежной команде.

Посмотрите, сколько его ребят играет в основе ЦСКА. Хочу пожелать ему удачи в работе.

– Самое главное для молодого тренера, который начинает свой путь на таком уровне?

– Быть преданным футболу, своим решениям, которые он будет проводить. И обязательно должно быть хорошее окружение, с которым он сможет советоваться, потому что одному очень сложно.