Мостовой близок к завершению тренерской карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что из‑за возраста уже вряд ли когда‑то будет работать главным тренером.

– Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.

Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.

Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков – два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.

– Вас звали друзья футболисты в тренерский штаб?

– Это больная тема. Никто меня не звал. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет. Телефон всегда свободен. Лет 10 назад понимал, почему не зовут, боялись. Сейчас у всех своя жизнь.