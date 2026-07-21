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Мостовой близок к завершению тренерской карьеры

Вчера, 17:18
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что из‑за возраста уже вряд ли когда‑то будет работать главным тренером.

– Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.

Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.

Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков – два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.

– Вас звали друзья футболисты в тренерский штаб?

– Это больная тема. Никто меня не звал. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет. Телефон всегда свободен. Лет 10 назад понимал, почему не зовут, боялись. Сейчас у всех своя жизнь.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
  • В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
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...уефан
1784644609
...ни кто себе и представить такого не мог, а оно - раз, и случилось...
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Красногвардейчик
1784644684
Саш, да ненужно тебе это от слова совсем...тренер, это огромная работа, а ты лодырь, шнырь, и иждивенец потребитель по жизни...за счёт хайпа и пиара только и существуешь
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АК 68
1784644918
Не бояться звать на роль царя-шута, потешаются.
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Чилим.
1784645020
Ой как жаль. Гениальный тренер и так рано завершает тренерскую карьеру. Сколько побед, сколько титулов...
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bashnat013
1784647006
Потому что ты не тренерский человек!
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Korsar_03
1784647575
Юпп Хайнкес и Юрий Палыч только что поржали над тобой, трепло. Да и вообще как можно завершить то, что не начиналось?
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crf57
1784648208
Роль шута на суперкубке и то не получилась! Пустой балабол и хвастун!
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Из Твери Леха
1784652158
Ушел непобеждённым.
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Snek
1784652608
А кому нужен тренер с репутацией клоуна? Какой у него будет авторитет перед игрокам? Да даже если он будет гениальным тренером, с его репутацией он просто физически не сможет управлять командой, его игроки слушаться не будут, будут ржать на ним по углам и сливать его, если он начнёт истерить.
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k611
1784660755
Как можно завершить то что не начиналось...
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