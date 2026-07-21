Мостовой близок к завершению тренерской карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что из‑за возраста уже вряд ли когда‑то будет работать главным тренером.
– Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю.
Вы знаете, в чем проблема «Спартака»? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.
Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: «Ой, не получилось», и улетел в Майами. Романцев и Бесков – два тренера «Спартака», которые останутся в моей памяти навсегда.
– Вас звали друзья футболисты в тренерский штаб?
– Это больная тема. Никто меня не звал. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет. Телефон всегда свободен. Лет 10 назад понимал, почему не зовут, боялись. Сейчас у всех своя жизнь.
- В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, которая позволяет работать помощником главного тренера в РПЛ.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- В 2024 году он проходил стажировку в «Динамо».