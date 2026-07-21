Акинфеев рассказал, как попал в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как началась его карьера в московском клубе.

«Много лет назад отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы ЦСКА Дезидерием Ковачем.

Через три-четыре дня отец привез меня в армейский манеж, и спустя несколько тренировок Ковач сказал: «Если будете возить дальше, из этого мальчика что-то получится».

Какой талант он мог разглядеть во мне, пятилетнем? Эту тайну Дезидерий Федорович мне не раскрывал. Видно, понравилась моя динамика, беззаботный бег и прыжки. Вратарских тренировок тогда не было, и я выполнял упражнения вместе с полевыми игрокам», – написал Акинфеев.