Акинфеев рассказал, как попал в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как началась его карьера в московском клубе.
«Много лет назад отец отдыхал в бане с другом, и тот познакомил его с тренером школы ЦСКА Дезидерием Ковачем.
Через три-четыре дня отец привез меня в армейский манеж, и спустя несколько тренировок Ковач сказал: «Если будете возить дальше, из этого мальчика что-то получится».
Какой талант он мог разглядеть во мне, пятилетнем? Эту тайну Дезидерий Федорович мне не раскрывал. Видно, понравилась моя динамика, беззаботный бег и прыжки. Вратарских тренировок тогда не было, и я выполнял упражнения вместе с полевыми игрокам», – написал Акинфеев.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.
Источник: блог Игоря Акинфеева на Спортсе’‘