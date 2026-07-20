Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».
Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.
– Есть в регламенте положение.
– Нет, ну, ваше отношение?
– Там даже не судья решил, там технический комитет решил. Стало опасно, там стали бросать болельщики бутылки. Судья не виноват, его заставили.
– А глобально?
– Неправильно. Когда приняли такое решение, «Спартак» мог спокойно уводить команду. Был бы скандал, и вся страна была бы на стороне «Спартака».
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Чемпионат»