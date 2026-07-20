Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

– Есть в регламенте положение.

– Нет, ну, ваше отношение?

– Там даже не судья решил, там технический комитет решил. Стало опасно, там стали бросать болельщики бутылки. Судья не виноват, его заставили.

– А глобально?

– Неправильно. Когда приняли такое решение, «Спартак» мог спокойно уводить команду. Был бы скандал, и вся страна была бы на стороне «Спартака».