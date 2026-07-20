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  • Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 19:57
28

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

– Есть в регламенте положение.

– Нет, ну, ваше отношение?

– Там даже не судья решил, там технический комитет решил. Стало опасно, там стали бросать болельщики бутылки. Судья не виноват, его заставили.

– А глобально?

– Неправильно. Когда приняли такое решение, «Спартак» мог спокойно уводить команду. Был бы скандал, и вся страна была бы на стороне «Спартака».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (28)
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timon2401
1784569068
Есть предпосылки... В следующем матче с «продвиженцами» этим всё может и закончиться! И правы будут.
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Бумбраш
1784569224
Зато на стороне зинки Галина Рыловна Куколдиньё,дыролид,питейный,сосундер, палконосец и ещё пара никчемышей, думающих что ни фся страна))) всероссийский гыгы))
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Бумбраш
1784569577
Комментарий Бубнова о скандале в матче «Зенит» – «Спартак» "зинка гумно ! Срамота российского футбола!"
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Айболид
1784569619
Нада бумпарашникам отдать уже эту чашку с гравировкой "за нытьë".
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Semenycch
1784570627
"...вся страна была бы на стороне Спартака." Любой кто прошёл школу Спартака чувствует себя Наполеоном, не меньше и по каждому плачет палата №6! 😄
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Дубина
1784571634
ЗПРФ!!! Что хатит газпром то и творит)))) Тянуть вшей начали с первой оф игры((( Табор
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ТяжелаяАртиллерия
1784572271
Спартак, мёдом не корми, скандал нужен. Скандалистки вы крашенные в цвета бабуиновой жопы.
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Константин-Шапкин-google
1784581155
Уводить 100% и всем так поступать. Иначе это не закончиться. Толку возмущаться? Всем командам давно понять.
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алдан2014
1784600506
Неспортивно поступили. Дельфина не удалили за провокацию,это ведь виновник. Такие вещи пора бы уже пресекать. Одно неразумное ....,провоцирует несколько тысяч болельщиков. В итоге страдает Спартак.
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subbotaspartak
1784613820
...Был бы скандал, и вся страна была бы на стороне «Спартака»... Но... оказался скандал, и вся страна на стороне «Спартака»...
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