Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»

В «Локомотиве» задумываются об отставке главного тренера Михаила Галактионова.

«Дмитрий Хохлов может возглавить «Локомотив»: это основной кандидат Бориса Ротенберга на место главного тренера вместо Галактионова.

Место спортдира при смене формации вместо Ульянова должен занять близкий Ротенбергу Гилерме, который во многом уже фактически исполняет эту роль.

Если к зиме, а может и раньше, сохранится тенденция по недобору очков (задача команды – шестое место в сезоне, а после четырех туров у «Локо» ни одной победы), то отставка Михалыча будет стоить кЛубу всего 60 млн рублей (неустойка за шесть месяцев работы – зарплата коуча 10 млн рублей/мес)» – написал источник.