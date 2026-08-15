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Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»

15 августа, 00:23
9

В «Локомотиве» задумываются об отставке главного тренера Михаила Галактионова.

«Дмитрий Хохлов может возглавить «Локомотив»: это основной кандидат Бориса Ротенберга на место главного тренера вместо Галактионова.

Место спортдира при смене формации вместо Ульянова должен занять близкий Ротенбергу Гилерме, который во многом уже фактически исполняет эту роль.

Если к зиме, а может и раньше, сохранится тенденция по недобору очков (задача команды – шестое место в сезоне, а после четырех туров у «Локо» ни одной победы), то отставка Михалыча будет стоить кЛубу всего 60 млн рублей (неустойка за шесть месяцев работы – зарплата коуча 10 млн рублей/мес)» – написал источник.

  • В 4-м туре РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).
  • Москвичи идут на 12-м месте.
  • Вскоре команду покинет полузащитника Артем Карпукас – его купит «Зенит».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. МФЛ Локомотив (мол) Локомотив Галактионов Михаил Хохлов Дмитрий
Комментарии (9)
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Fibercore
1786772784
Какой Хохлов? - лучше тогда тренера молодёжки. Вылететь не дадут, а для середины - можно и молодёжь, может, и выстрелит кто и подзаработают.
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Artemka444
1786775127
Руководство надо менять а не тренера
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rash1959
1786775472
ну если в-рот-его-берг у руля, то ближайший откос для локо совсем рядом.
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Foxitkuban
1786775541
А что, Хохлов, как тренер, более опытный и проверенный?
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Desma
1786775597
А чего Хохлов добился в своей карьере? НИ ЧЕ ГО!!! В пердив может отправить любой тренер, в т.ч. и Галактионов.
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Krasnodarskiy bombardirch
1786778514
Шило на мыло
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Cleaner
1786779233
Хохлов уверенно выведет Локомотив в ПЕРДИВ!!!
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1786785199
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