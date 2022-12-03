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    Дмитрий Хохлов

    Тренер
    Имя Дмитрий
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Хохлов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 декабря 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротор 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2021 Кайрат 0 : 3 Ротор
    27.10.2021 Ротор 1(4) : 1(2) Ахмат
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