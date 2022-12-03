Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Дмитрий Хохлов
Главные новости
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
13 марта
23:50
Смотрите больше материалов о российском и мировом футболе в нашем канале Дзен
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
10
19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
4
19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
Реклама
Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
Все новости
3
теста для вас
1
Какой вы футболист?
2
Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
3
Уехал футболист из РПЛ или нет?
Дмитрий Хохлов
Тренер
Имя
Дмитрий
Отчество
Валерьевич
Фамилия
Хохлов
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 декабря 1975
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Молодежное первенство 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Ротор
2
1
0
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
25.08.2021
Кайрат
0 : 3
Ротор
27.10.2021
Ротор
1(4) : 1(2)
Ахмат
9 января
16:54
Фото
Три тренера вошли в штаб Бердыева в «Сочи»
2
3 декабря 2022
17:28
Хохлов войдет в штаб Бердыева в «Сочи»
1
30 октября 2022
14:54
Хохлов – о получении 65 миллионов рублей: «Когда стирают твою фамилию, за это нужно бороться»
5
29 октября 2022
14:18
«Проседание чувствуется». Хохлов – об уровне РПЛ
13:19
Хохлов: «Предложения периодически появляются, но пока ничего не заинтересовало»
19 октября 2022
08:20
Адвокат рассказал, есть ли у Хохлова шансы получить 65 миллионов рублей от фейсбука
18 октября 2022
17:56
Суд взыскал 65 миллионов рублей с фейсбука в пользу Хохлова
3
25 июля 2022
17:51
Хохлов назвал Варелу негодяем из-за отъезда из «Динамо» ночью
1
14 июля 2022
10:38
Хохлов: «Кокорин может вернуться на прежний уровень»
12
10 июля 2022
17:55
Хохлов сказал, что ему жаль болельщиков «Спартака»
1 июля 2022
07:59
Хохлов раскритиковал «Локо» за назначение Циннбауэра новым тренером
31 мая 2022
08:16
Хохлов: «У этого «Спартака» нет перспектив»
27
24 мая 2022
19:46
Хохлов: «Лимит «13+12» сейчас неактуален. Совсем»
3
11 мая 2022
11:32
Хохлов: «Валентина Тимофеевна бережно хранила историю «Динамо»
6 мая 2022
23:41
Хохлов – о бане российского футбола: «Какое-то время можно и без еврокубков нормально прожить»
5
29 апреля 2022
10:40
Юсупов – о пейнтбольном обстреле базы «Динамо»: «Легионеры думали, что теракт. У Хохлова в краске была даже лысина»
3 апреля 2022
16:47
Хохлов: «Динамо» не победило «Краснодар». Три очка им подарил судья»
15
7 марта 2022
11:25
Хохлов – о шансах «Динамо» на чемпионство: «Думаю, никому не надо расслабляться»
4 марта 2022
14:40
Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»
1
21 февраля 2022
18:05
Адвокат Хохлова – о суде с фейсбуком из-за фамилии: «Дело будет рассмотрено на территории РФ»
1
7 февраля 2022
16:59
Хохлов – о суде с фейсбуком: «Буду бороться за свое имя. В Украине считают, что моя фамилия – это враждебное высказывание»
5
18 ноября 2021
15:34
«Ротор» объявил об отставке Хохлова
11
12:36
«Ротор» планирует отстранить Хохлова от работы. Его не увольняют из-за неустойки
1
14 ноября 2021
14:25
Sport24: Хохлов покинет «Ротор» до зимней паузы
8 ноября 2021
10:21
Хохлов опроверг информацию об уходе из «Ротора»
2
7 ноября 2021
23:47
«Чемпионат»: Хохлов подал в отставку с поста главного тренера «Ротора»
3
27 октября 2021
19:34
Кубок России. «Ротор» Хохлова выбил «Ахмат»
1
18 октября 2021
10:16
Хохлов: «7-8 лет назад я был за лимит на легионеров, а сейчас против»
6
22 сентября 2021
16:46
Хохлов требует 150 миллионов от фейсбука. Соцсеть блокирует пользователей за упоминание его фамилии
20
22 августа 2021
01:09
ФНЛ. «Торпедо» победило «Волгарь», «Ротор» Хохлова проиграл «Факелу» и другие результаты
1
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
25.09.2019 18:13
C «Динамо» случилась беда: нет результатов в РПЛ, позорно вылетает из Кубка
Хохлов готовится к увольнению.
10
26.07.2019 21:55
Хохлов поработал: «Динамо» побило лидера. Но дальше – проблемы и жуткий календарь
Пока можно радоваться, но даже в таком матче было идеально далеко не все.
15
25.07.2019 20:10
У «Динамо» проблема с форвардами, из-за которой могут уволить Хохлова. Н'Жийе ее не решит
Клубу нужен еще один нападающий.
7
21.07.2019 23:08
С этого сезона в «Динамо» все по-новому. К чему это приведет?
Разобрались, какую главу в истории клуба открыл старт нового сезона на домашней арене.
1
10.03.2019 21:15
«Спартак» – хорошо! Главные итоги московского дерби
Много борьбы и всего лишь один гол.
23
05.03.2019 14:45
Уже полгода говорят о конфликте Широкова и Хохлова. Что там случилось?
У «Динамо» проблемы в руководстве.
16
17.10.2017 13:00
У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?
Команде много всего обещают, но изменить ситуацию пока не получается.
29
14.09.2016 14:30
50 лучших голов русских клубов в еврокубках. 20-11
Памятные голы Хохлова головой и Семака пяткой в Лиге чемпионов, дальние удары Цымбаларя и Халка, изумительная комбинация «Спартака» и привет от «Ротора» – в четвертом выпуске от «Бомбардира».
8
23.06.2016 12:00
Дмитрий Хохлов: «Сильного человека не сломает ничто, Слуцкий справится»
Специально для «Бомбардира» итоги выступления нашей команды на чемпионат Европы подводит экс полузащитник «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Хохлов.
3
13.05.2016 09:35
«У нас не получилось с «Кубанью». Деньгами займутся юристы». Побег Селезнева и еще 5 странных поступков «Кубани»
«Кубань» продолжает удивлять. Перед самым ответственным моментом сезона из клуба уходит ведущий форвард Евгений Селезнев. История настолько мутная, что даже расставание с Андреем Аршавиным не удивляет. «Бомбардир» рассказывает о других причудах краснодарцев.
5
29.02.2016 23:25
Тотти помирился со Спаллетти. «Интер» приготовил 100 миллионов для Симеоне. Дайджест событий дня
Форвард «Милана» Ньянг попал в ДТП. Пике погрозил отрубить себе руку, если Неймар уйдет в «Реал». «Манчестер Юнайтед» решил увеличить зарплату Рэшфорда в десять раз. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
27.10.2015 23:55
Шнур будет работать на «Матч ТВ». Фалькао может приехать в Россию. Дайджест событий дня
РФС должен кредиторам больше миллиарда, Моуринью ищет новый клуб на случай увольнения из «Челси». «Бомбардир» представляет вам основные события, которыми запомнится ушедший вторник.
4
21.10.2015 00:25
«Байер» и «Рома» забили 8 голов. Хохлов подаст жалобу на «Кубань». Дайджест событий дня
Обнародован список претендентов на «Золотой мяч». Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов. Невеш побил рекорд Акинфеева. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
16.10.2015 10:00
Евгений Бушманов: «Когда у руля команды Бердыев, возможно все»
Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что работа Слуцкого в сборной прибавила стабильности ЦСКА, оценил перспективы «Динамо» в борьбе за медали, а также заверил, что «Ростову» по силам оказаться в еврокубках.
18.09.2015 18:30
Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.
1
Предыдущая
1
2
Следующая
27.09.2019 21:06
Дженнаро Гаттузо в московское Динамо или Спартак ?
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Одной из целей визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в каком-нибудь российском клубе
23.09.2019 16:32
Дмитрий Хохлов остается в московском Динамо. Чем хуже Олег Кононов ?
Московское «Динамо» на своeм официальном сайте опубликовало заявление в котором сказано что Дмитрий Хохлов остается тренером команды как минимум до зимы. А чем тогда Олег Кононов и московский Спартак хуже ? Смотрите видео и все узнаете
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение