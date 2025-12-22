Хохлов оценил спорное высказывание Слишковича: «Что за пессимизм?»

Тренер молодежной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов прокомментировал заявление Владимира Слишковича о праздновании Нового года.

«Для меня это такой же день, как и все остальные. Радуется человек, но чему? Что прошeл ещe один год, что стал на год старше, что смерть стала ближе?» – сказал босниец две недели назад.

– Какие у вас в семье новогодние традиции?

– 31 декабря обязательно надо попариться! Сейчас с этим проще, живем за городом, на участке есть банька.

Мы вообще с женой и детьми любим встречать Новый год дома. Пару раз выбирались куда-то – в подмосковный отель или в ресторан, но лишний раз убедились, что это семейный праздник.

Когда Игорь и Сережа были маленькие, жили мы в Москве рядом с Воронцовским парком и в новогоднюю ночь отправлялись туда запускать фейерверки.

Набирали по два пакета! В последнее время покупали салют уже по инерции, а в 2023-м решили завязать. Наигрались.

– Ваш коллега Слишкович не в восторге от этого [новогоднего] праздника. Говорит: «Чему радоваться? Что прошел очередной год, ты стал старше, а смерть – еще ближе?»

– Что за пессимизм? Не понимаю людей, которые так рассуждают. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое...

Да, кто-то без трепета относится к Новому году, особо не отмечает. Для меня же это всегда пусть небольшая, но сказка. Пока был маленький, ее делали родители. В дальнейшем начали создавать мы с Ульяной – уже своим детям.

Теперь они взрослые, но ощущение новогоднего чуда у меня не пропало. Притупилось, но точно не ушло.