«Краснодар» обвинили в лишении воспитанников клуба права уйти из команды

Журналист Иван Карпов высказался о методах работы «Краснодара» после срыва трансфера форварда «быков» Александра Кокшарова в «Пари НН».

Сообщается, что нападающий еще 11 января улетел в расположение нижегородцев, где успешно прошел медосмотр и начал тренироваться с командой. К тому моменту он уже подписал личный контракт и ждал, когда клубы согласуют трансфер.

«Краснодар» согласился продать Кокшарова за скромные 5 миллионов рублей + легкодостижимые бонусы (сумма сделки могла вырасти до 50 миллионов), но настоял на приоритетном праве выкупа футболиста. И в нем кроются детали, которые загоняют Кокшарова в кабалу.

Если «Краснодар» использует это право, и Саша согласится на возвращение в «Краснодар», то с ним автоматически заключат контракт с зарплатой +30% от среднемесячного оклада в Нижнем.

«Быки» юридически забирают у парня возможность для торга по условиям. Даже если в другом месте ему дадут больше, чем в родной команде. Но не это самое страшное.

Если «Краснодар» активирует опцию, а Кокшаров откажется от перехода – то он обязан будет выплатить черно-зеленым 2 миллиона евро. Плюс они могут затребовать дисквалификацию для игрока на срок до полугода.

Тем самым, «Краснодар» тупо отнимает у своих воспитанников право уйти куда бы то ни было еще, кроме «Краснодара», – написал Карпов.

Журналист написал, что клуб соглашается продавать своих воспитанников только по такой схеме, хотя числа могут меняться. С этой ситуацией уже столкнулись все игроки, которые хотели уйти из «Краснодара» летом.

«Кокшаров настолько хотел играть, что согласился на эти условия. Однако, по словам Саши, спортивный директор «НН» – Евменов дважды обманул его и предложил почти вдвое урезать зарплату по надуманной причине. Это не устроило футболиста и теперь он возвращается к Мусаеву в глубокий запас», – добавил Карпов.