Радимов – о переходе в «Зенит»: «Зомбирование какое-то произошло»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как его убедили перейти в петербургский клуб в 2003 году.
«90-е – такое время… В «Зенит» меня не брали, но в тот же момент меня вызвали в сборную, там посмотрели и пригласили в ЦСКА.
Когда тебя приглашает команда чемпион и не берет команда, которая находится не на самых лучших ролях, – у меня и выбора-то не было.
2002 год. «Зенит» за второй круг выиграл, по-моему, один матч всего или даже ни одного. В то время я уже был состоявшимся игроком и в Испании поиграл.
Естественно, я не хотел переходить в команду, которая на 12-14-м месте находится и в которую, по слухам, должен был прийти сумасшедший чех с четырехразовыми тренировками.
Приехал домой, у меня состоялась встреча с тогдашним президентом клуба, Виталием Леонтьевичем Мутко. Где-то мы просидели часа три, наверное.
Он мне рассказывал, что у нас будет современный стадион, что мы выиграем еврокубки, что мы станем чемпионами.
Я не могу сейчас вспомнить и объяснить, может, какое-то зомбирование произошло. Я вышел оттуда и сказал: «Мам, все, я перехожу в «Зенит», – вспомнил Радимов.
- Владислав – воспитанник спортивной школы «Смена», позднее преобразованной в академию «Зенита».
- За петербургский клуб он выступал с 2003 по 2008 год и выиграл 5 трофеев.