  • Радимов – о переходе в «Зенит»: «Зомбирование какое-то произошло»

Радимов – о переходе в «Зенит»: «Зомбирование какое-то произошло»

Вчера, 16:43
4

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как его убедили перейти в петербургский клуб в 2003 году.

«90-е – такое время… В «Зенит» меня не брали, но в тот же момент меня вызвали в сборную, там посмотрели и пригласили в ЦСКА.

Когда тебя приглашает команда чемпион и не берет команда, которая находится не на самых лучших ролях, – у меня и выбора-то не было.

2002 год. «Зенит» за второй круг выиграл, по-моему, один матч всего или даже ни одного. В то время я уже был состоявшимся игроком и в Испании поиграл.

Естественно, я не хотел переходить в команду, которая на 12-14-м месте находится и в которую, по слухам, должен был прийти сумасшедший чех с четырехразовыми тренировками.

Приехал домой, у меня состоялась встреча с тогдашним президентом клуба, Виталием Леонтьевичем Мутко. Где-то мы просидели часа три, наверное.

Он мне рассказывал, что у нас будет современный стадион, что мы выиграем еврокубки, что мы станем чемпионами.

Я не могу сейчас вспомнить и объяснить, может, какое-то зомбирование произошло. Я вышел оттуда и сказал: «Мам, все, я перехожу в «Зенит», – вспомнил Радимов.

  • Владислав – воспитанник спортивной школы «Смена», позднее преобразованной в академию «Зенита».
  • За петербургский клуб он выступал с 2003 по 2008 год и выиграл 5 трофеев.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Зенит Радимов Владислав
Комментарии (4)
Good_win_ФКСМ
1773843525
"..Он мне рассказывал, что у нас будет современный стадион, что мы выиграем еврокубки, что мы станем чемпионами.".... спалил воровскую контору)))
Спартач80
1773845072
Показал визитку Миллера и переписку с судейками...
Хулиганин
1773849058
После бани, вместо Павлика запихнули в самолёт?
ziborock
1773849609
"У меня состоялась встреча с тогдашним президентом клуба, Виталием Леонтьевичем Мутко. Он мне рассказывал, что у нас будет на халяву современный стадион, что мы купим еврокубки, ВАР и всех российских судей, что мы станем чемпионами.Мам, все, я перехожу в «Зенит», – вспомнил Радимов.
