Кисляк назвал футболиста и сборную, которых будет поддерживать на ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

«Первый чемпионат мира, который я смотрел – 2014 года. Я тогда, конечно, болел за сборную России, другие команды меня особо не интересовали. Вроде другие сборные я и не смотрел, только финал Аргентины с Германией. С тех пор мне начал нравиться Месси. Сейчас он мой любимый футболист, так что в 2026-м буду болеть за сборную Аргентины. Буду лично поддерживать именно Месси, чтобы он взял ещe один трофей чемпионата мира. После этого турнира, думаю, Лионель закончит карьеру в сборной. Уйти на мажорной ноте было бы здорово.

Вообще, на этом турнире будет много звeзд, сейчас много сильных сборных. Думаю, это будет один из самых интересных чемпионатов мира. Выделяется сборная Франции, очень сильная сборная Англии, испанцы – победители Евро. Там есть футболисты, которые мне нравятся – Педри, Гави, Ямаль», – сказал Кисляк.