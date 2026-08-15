«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина

«Олимпиакос» отказался от покупки нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

Греческий клуб рассматривал вариант с приобретением форварда только в случае выхода в общий этап Лиги чемпионов. После вылета из турнира на этой неделе «Олимпиакос» отказался от идеи с трансфером. Об этом сообщил журналист Кевин Хименес в соцсети Х.