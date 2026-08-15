«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина

«Олимпиакос» отказался от покупки нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.
Греческий клуб рассматривал вариант с приобретением форварда только в случае выхода в общий этап Лиги чемпионов. После вылета из турнира на этой неделе «Олимпиакос» отказался от идеи с трансфером. Об этом сообщил журналист Кевин Хименес в соцсети Х.
- 11 августа «Олимпиакос» уступил нидерландскому «НЕК Неймеген» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительное время греки пропустили решающий мяч.
- В нынешнем сезоне Угальде провел пять матчей во всех турнирах и забил три гола.
- Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»