АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
Владелец публично его поддерживал, а потом убрал.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|ПАОК
|21
|16
|2
|3
|57:15
|50
|2
|АЕК
|21
|14
|6
|1
|46:18
|48
|3
|Панатинаикос
|21
|15
|2
|4
|52:16
|47
|4
|Олимпиакос
|21
|13
|3
|5
|43:21
|41
|5
|Арис
|21
|11
|3
|7
|32:23
|36
|6
|Астерас
|21
|9
|2
|10
|28:34
|29
|7
|ПАС Ламия
|21
|7
|6
|8
|27:33
|27
|8
|Пансерраикос
|21
|5
|8
|8
|26:35
|23
|9
|Атромитос
|21
|5
|8
|8
|24:38
|23
|10
|ОФИ
|21
|4
|8
|9
|17:33
|20
|11
|Панетоликос
|21
|3
|7
|11
|17:36
|16
|12
|Волос
|21
|3
|7
|11
|20:41
|16
|13
|Кифисиас
|21
|3
|6
|12
|22:46
|15
|14
|ПАС
|21
|2
|6
|13
|18:40
|12
|* - Олимпиакос: снято 1
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Морон
|Арис
|11
|2
|Мирителло
|Астерас
|10
|3
|Гарсия
|АЕК
|9
|4
|Ожегович
|Кифисиас
|9
|5
|Мург
|ПАОК
|8