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    Отличные результаты спустя два месяца.

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    Безумная карьера легенды АЕКа: обвинил президента команды в коррупции, закончил карьеру в 30 из-за травмы и вытащил клуб из нищеты

    Безумная карьера легенды АЕКа: обвинил президента команды в коррупции, закончил карьеру в 30 из-за травмы и вытащил клуб из нищеты

    Теперь Демис Николаидис ведет передачу на ТВ.

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    Почему «Спартак» отдал 9 миллионов за игрока с одним удачным сезоном (и то в Греции)

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    Жесть

    Чемпионат Греции – это ад. Там дерутся, угрожают и подкупают

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    Футбольные матчи
    Греция. Суперлига, 22 тур
    Сегодня
    18:30
    Олимпиакос
    ОФИ
    Не начался
    П1
    1.25
    Х
    6.2
    П2
    11.5
    Реклама 18+
    20:00
    ПАС
    Арис
    Не начался
    П1
    4.4
    Х
    3.5
    П2
    1.85
    Реклама 18+
    20:30
    Панетоликос
    Атромитос
    Не начался
    П1
    2.4
    Х
    3.2
    П2
    3.05
    Реклама 18+
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    17:00
    Кифисиас
    Волос
    Не начался
    П1
    2.2
    Х
    3.3
    П2
    3.4
    Реклама 18+
    18:00
    Пансерраикос
    Панатинаикос
    Не начался
    П1
    8
    Х
    4.4
    П2
    1.43
    Реклама 18+
    20:30
    ПАС Ламия
    Астерас
    Не начался
    П1
    2.5
    Х
    3.1
    П2
    3.05
    Реклама 18+
    21:00
    ПАОК
    АЕК
    Не начался
    П1
    2.35
    Х
    3.35
    П2
    3.05
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    Греция. Суперлига, 23 тур
    17 февраля, суббота
    20:30
    Атромитос
    Арис
    Не начался
    П1
    3.2
    Х
    3.3
    П2
    2.3
    Реклама 18+
    21:30
    Панатинаикос
    ПАС Ламия
    Не начался
    П1
    1.25
    Х
    6
    П2
    12
    Реклама 18+
    18 февраля, воскресенье
    16:30
    Волос
    ПАС
    Не начался
    П1
    2.3
    Х
    3.25
    П2
    3.2
    Реклама 18+
    20:00
    АЕК
    Кифисиас
    Не начался
    21:30
    ПАОК
    Олимпиакос
    Не начался
    П1
    2.13
    Х
    3.3
    П2
    3.55
    Реклама 18+
    19 февраля, понедельник
    18:30
    ОФИ
    Пансерраикос
    Не начался
    П1
    1.9
    Х
    3.45
    П2
    4.3
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    19:00
    Астерас
    Панетоликос
    Не начался
    П1
    1.78
    Х
    3.45
    П2
    4.9
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    Все матчи
    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1ПАОК21162357:1550
    2АЕК21146146:1848
    3Панатинаикос21152452:1647
    4Олимпиакос21133543:2141
    5Арис21113732:2336
    6Астерас21921028:3429
    7ПАС Ламия2176827:3327
    8Пансерраикос2158826:3523
    9Атромитос2158824:3823
    10ОФИ2148917:3320
    11Панетоликос21371117:3616
    12Волос21371120:4116
    13Кифисиас21361222:4615
    14ПАС21261318:4012
    * - Олимпиакос: снято 1
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    4 Сория ПАС 5
    5 Элиассон АЕК 5
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