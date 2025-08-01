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Греция. Суперлига
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Арис
€ 41 млн
Арис Салоники
Салоники
Греция. Суперлига
Стадион:
Клеантис Викелидис
Сайт:
http://www.arisfc.gr/
Тренер:
Апостолос Манциос
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Фото
Клуб РПЛ подписал бразильского вингера
20 июля
Клуб РПЛ подпишет Дуду
29 июня
2
Воспитанник «Барселоны» рассказал о своем состоянии после укуса собаки за гениталии
2025.08.01 21:09
1
Воспитанника «Барселоны» госпитализировали – собака укусила его за гениталии
2025.07.30 19:53
3
«Араз-Нахичевань» – «Арис»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.72
2025.07.23 08:34
Фото
«Канзас Сити» объявил о трансфере российского игрока
2025.02.03 19:32
2
Еще один россиянин перешел в МЛС
2025.02.02 13:45
3
Названа сумма, которую клуб МЛС готов заплатить за Шапи
2025.01.26 20:04
5
В МЛС может появиться еще один россиянин
2025.01.26 12:30
Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции
2024.11.04 11:17
1
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
2024.07.03 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
2024.05.25 23:16
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
2024.04.01 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
2024.03.06 23:13
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
2024.01.31 12:11
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
2024.01.24 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
2024.01.23 14:33
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов
2024.01.11 13:57
Шапи забил 2-й гол за неделю в Греции
2024.01.07 22:01
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Агент рассказал, как Шапи приняли в Греции
2023.10.18 23:51
Российского футболиста раскритиковали в Израиле за пост о Палестине
2023.10.11 08:40
8
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Шапи высказался о своем переходе в греческий «Арис»
2023.09.09 11:11
Фото
Шапи перешел в европейский клуб
2023.09.08 22:58
1
Шапи согласовал контракт с клубом из Европы
2023.09.04 21:59
3
Шапи нашел себе новый клуб в Европе
2023.08.27 14:22
6
«Я не мог остановить игроков»: Луческу объяснил стычку игроков киевского «Динамо» и «Ариса»
2023.08.18 10:25
9
Тренер «Ариса» осудил игроков киевского «Динамо» за провокацию греческих фанатов
2023.08.18 09:23
1
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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