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    «Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»

    Нападающий «Ариса» Магомед Шапи-Сулейманов активировал опцию автоматического выкупа из «Краснодара». По данным «Спорт-экспресса», форвард провел необходимое количество матчей за греческую команду. Теперь «Арис» обязан выкупить контракт футболиста до конца сезона.

    • 24-летний россиянин в этом сезоне провел за греческий клуб 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
    • В начале сезона Сулейманов провел 2 матча за «Краснодар» до перехода в «Арис».
    • Ранее игрок выступал на правах аренды за турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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