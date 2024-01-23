«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»

Нападающий «Ариса» Магомед Шапи-Сулейманов активировал опцию автоматического выкупа из «Краснодара». По данным «Спорт-экспресса», форвард провел необходимое количество матчей за греческую команду. Теперь «Арис» обязан выкупить контракт футболиста до конца сезона.

24-летний россиянин в этом сезоне провел за греческий клуб 18 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

В начале сезона Сулейманов провел 2 матча за «Краснодар» до перехода в «Арис».

Ранее игрок выступал на правах аренды за турецкий «Гиресунспор» и израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).