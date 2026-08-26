«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»

В «Зените» вновь приняли решение не покупать нападающего АЕКа Луку Йовича.
«От Йовича в «Зените» отказались как прошлой зимой, так и этим уходящим летом: Луку можно было вытащить за 12 млн евро [а может, и меньше] из греческого АЕКа, с которым он только что переподписал контракт и где сразу отметился дублем», – написал источник.
- Серб стоит 9 миллионов евро.
- В активе Йовича 51 матч за «Реал», три гола, пять ассистов.
- За сборную Сербии Лука провел 52 матча, забил 11 голов.
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова