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  • «Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»

«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»

26 августа, 20:54
5

В «Зените» вновь приняли решение не покупать нападающего АЕКа Луку Йовича.

«От Йовича в «Зените» отказались как прошлой зимой, так и этим уходящим летом: Луку можно было вытащить за 12 млн евро [а может, и меньше] из греческого АЕКа, с которым он только что переподписал контракт и где сразу отметился дублем», – написал источник.

  • Серб стоит 9 миллионов евро.
  • В активе Йовича 51 матч за «Реал», три гола, пять ассистов.
  • За сборную Сербии Лука провел 52 матча, забил 11 голов.

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Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига АЕК Зенит Реал Йович Лука
Комментарии (5)
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Дубина
1787766985
Комментарий удален пользователем
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Дубина
1787767021
Лучше цыганей пачку взять.зачем белые нужны блохам??
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FCSpartakM
1787770028
правильно, лучше бразильский ноунейм из турецкой лиги на скамейку за 17 мультов
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