«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду

«Краснодар» договорился с вингером «Олимпиакоса» Желсоном Мартиншем.
31-летний футболист, поигравший вместе с Криштиану Роналду за сборную Португалии, согласился заключить с клубом РПЛ контракт по схеме «2+1».
В России он сможет зарабатывать порядка 2,5 миллиона евро в год.
Переговоры между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» о сумме трансфера продолжаются – стороны торгуются в диапазоне от 4 до 6 миллионов евро.
- Мартинш выступает за «Олимпиакос» с 2024 года: 94 матча, 15 голов, 17 ассистов.
- Ранее он играл также за «Монако», «Атлетико» и «Спортинг».
- Рыночная стоимость португальца – 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24