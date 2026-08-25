«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду

«Краснодар» договорился с вингером «Олимпиакоса» Желсоном Мартиншем.

31-летний футболист, поигравший вместе с Криштиану Роналду за сборную Португалии, согласился заключить с клубом РПЛ контракт по схеме «2+1».

В России он сможет зарабатывать порядка 2,5 миллиона евро в год.

Переговоры между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» о сумме трансфера продолжаются – стороны торгуются в диапазоне от 4 до 6 миллионов евро.