Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет
У него уже были странные переходы.
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Динамо Мн
|28
|22
|3
|3
|72:21
|69
|2
|Неман
|28
|19
|5
|4
|57:22
|62
|3
|Торпедо-БелАЗ
|28
|12
|13
|3
|33:18
|49
|4
|Ислочь
|28
|14
|6
|8
|39:27
|48
|5
|БАТЭ
|28
|14
|5
|9
|49:31
|47
|6
|Гомель
|28
|12
|8
|8
|45:46
|44
|7
|Славия-Мозырь
|28
|11
|6
|11
|30:28
|39
|8
|Минск
|28
|7
|10
|11
|20:26
|31
|9
|Слуцк
|28
|7
|9
|12
|35:40
|30
|10
|Динамо-Брест
|28
|9
|3
|16
|33:50
|30
|11
|Нафтан
|28
|7
|4
|17
|28:53
|25
|12
|Сморгонь
|28
|7
|3
|18
|28:59
|24
|13
|Шахтер Сл
|28
|13
|6
|9
|49:39
|10
|14
|Энергетик-БГУ
|28
|7
|6
|15
|23:41
|4
|15
|Белшина
|28
|3
|5
|20
|21:61
|3
|* - Шахтер: снято 35
Белшина: снято 11
Энергетик-БГУ: снято 23
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Морозов
|Динамо
|17
|2
|Зубович
|Неман
|14
|3
|Савицкий
|Неман
|13
|4
|Карпицкий
|Шахтер
|12
|5
|Гордейчук
|Динамо-Брест
|12
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Ахмеди
|Шахтер
|8
|2
|Ориньо
|Динамо
|7
|3
|Бакич
|Динамо
|7
|4
|Дуксо
|Сморгонь
|6
|5
|Бахар
|Динамо
|5