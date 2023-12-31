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    Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

    Никто не понимает, почему Шкурин переходит в ЦСКА через «Динамо» Б. Подписал контракт, но за клуб не сыграет

    У него уже были странные переходы.

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    Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов

    Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов

    Еще у него общительный агент.

    Чем сейчас занимается второй тренер чемпионского «Спартака»

    Чем сейчас занимается второй тренер чемпионского «Спартака»

    Он запрещает ходить в ресторан в шортах и ругается на пресс-конференциях.

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    В РПЛ отменили лимит для белорусов. К этому есть вопросы

    В РПЛ отменили лимит для белорусов. К этому есть вопросы

    Решение озвучил лично Путин.

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    Умер человек, который сделал БАТЭ великим

    Умер человек, который сделал БАТЭ великим

    Ужасная новость.

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    Странный трансфер, который вы не заметили
    Удивительно

    Странный трансфер, который вы не заметили

    Удивительные новости о главном клубе и главном футболисте Белоруссии.

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    Вратарь пил воду и пропустил гол. Забавный случай из Германии
    Герой

    Вратарь пил воду и пропустил гол. Забавный случай из Германии

    Голкипер «Дуйсбурга» стал героем глупого эпизода.

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    В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было
    Интрига

    В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было

    Со скандалами и драмой на последних минутах.

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    Все статьи
    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Динамо Мн28223372:2169
    2Неман28195457:2262
    3Торпедо-БелАЗ281213333:1849
    4Ислочь28146839:2748
    5БАТЭ28145949:3147
    6Гомель28128845:4644
    7Славия-Мозырь281161130:2839
    8Минск287101120:2631
    9Слуцк28791235:4030
    10Динамо-Брест28931633:5030
    11Нафтан28741728:5325
    12Сморгонь28731828:5924
    13Шахтер Сл28136949:3910
    14Энергетик-БГУ28761523:414
    15Белшина28352021:613
    * - Шахтер: снято 35
    Белшина: снято 11
    Энергетик-БГУ: снято 23
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