Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
БАТЭ
€ 3 млн
БАТЭ
Борисов
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Борисов-Арена
Сайт:
http://www.fcbate.by/
Тренер:
Виталий Рогожкин
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
БАТЭ – «Нафтан»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Динамо-Брест» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Динамо-Брест» – БАТЭ: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
Трансляция
«Ислочь» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Ислочь» – «БАТЭ»: кто победит в матче 15-го тура Высшей лиги 2026
2 сентября
Трансляция
БАТЭ – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
БАТЭ – «Минск»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
27 августа
Трансляция
«МЛ Витебск» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«МЛ Витебск» – «БАТЭ»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
22 августа
Трансляция
БАТЭ – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«БАТЭ» – «Витебск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Барановичи» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Барановичи» – БАТЭ: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Сьон» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Сьон» – БАТЭ: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Фото
БАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Фото
Полузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
Фото
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
БАТЭ – «Гомель»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
1 июля
«Торпедо-БелАЗ» – БАТЭ: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
26 июня
БАТЭ – «Арсенал Дзержинск»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.61
20 июня
Трансляция
«Белшина» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026
12 июня
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
1
2
3
4
5
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+