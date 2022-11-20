- 2 января
- 20:34 «Арис» Кокорина купил 18-летнего форварда из Белоруссии
- 20 ноября 2022
- 11:42 «Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в 17-летнем форварде БАТЭ 3
- 15 октября 2022
- 19:25 Судья потерял сознание во время матча БАТЭ – «Динамо-Брест». Он покинул поле на носилках
- 1 октября 2022
- 11:20 В Белоруссии задержали экс-вратаря сборной Хомутовского
- 1 августа 2022
- 20:12 «Химки» продлили аренду белорусского защитника
- 19 июня 2022
- 11:21 Видео Игроки «Ислочи» танцами отметили победу над БАТЭ
- 16 мая 2022
- 22:23 «Химки» подтвердили подписание полноценного контракта с Мирзовым 2
- 21 февраля 2022
- 19:55 «Зенит» арендовал у БАТЭ 20-летнего защитника Супрановича 8
- 20 января 2022
- 17:01 Фото «Химки» объявили об аренде защитника Волкова, отбывшего дисквалификацию за договорной матч
- 14:35 «Мы учли все репутационные риски». «Химки» объяснили подписание Волкова, отбывшего дисквалификацию за договорной матч 1
- 17 января 2022
- 19:58 «Химки» близки к подписанию белоруса Волкова, отбывавшего дисквалификацию за договорные матчи 3
- 24 декабря 2021
- 16:14 Вратарь БАТЭ Щербицкий может бесплатно перейти в «Крылья Советов» 2
- 2 марта 2021
- 12:52 Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 3
- 27 сентября 2020
- 01:42 Милевский: «Третьего гола в ворота БАТЭ не было, смотрел повтор десять раз. Судьи ошиблись в нашу сторону» 1
- 15 сентября 2020
- 22:46 Игроки БАТЭ заразились коронавирусом. Через два дня команде играть в Лиге Европы 1
- 2 сентября 2020
- 09:34 Залевский покинул пост гендиректора БАТЭ. В августе он выбросил милицейскую форму в знак протеста 4
- 19 августа 2020
- 09:45 Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу» 144
- 14 августа 2020
- 18:50 Форварда БАТЭ Сароку отпустили на свободу
- 17:16 Видео Гендиректор БАТЭ выбросил свою милицейскую форму на фоне протестов в Белоруссии 11
- 13 августа 2020
- 18:32 Форварда БАТЭ Сароку арестовали на семь суток 30
- 00:20 В Белоруссии задержан форвард БАТЭ Сарока 63
- 6 августа 2020
- 20:00 Защитника БАТЭ Волкова дисквалифицировали на два года. Им интересовался «Ахмат» 2
- 5 августа 2020
- 08:34 «Ахмат» близок к подписанию защитника БАТЭ Волкова. Им интересовался ЦСКА
- 22 июня 2020
- 16:17 Селюк: «В ЦСКА всегда было много темнокожих. Пришел Гончаренко – и все! Он привык не брать темнокожих в БАТЭ. В ЦСКА все наоборот» 12
- 24 мая 2020
- 19:44 Кубок Белоруссии. БАТЭ победил «Динамо-Брест» в финале турнира 2
- 20 мая 2020
- 20:54 Высшая лига. Действующий чемпион «Динамо», несмотря на гол Милевского, проиграло БАТЭ 1