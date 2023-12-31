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31 января
22:10
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
4
20 января
23:24
Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов
9
22:43
Лидер Первой лиги разорвал контракт с Лисаковичем
2
20:06
Фото
«Урал» продлил белорусского вратаря, у которого 0 матчей за команду
2
15 января
19:21
Спартаковцу Мелешину предложили зарубежный вариант, но он хочет в «Факел»
6
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Все новости
9 февраля
10:24
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
7 февраля
00:34
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
8
3 февраля
15:52
У «Локомотива» может появиться фарм-клуб в Белоруссии
2 февраля
19:40
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
3
31 января
22:10
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
4
29 января
23:35
Фото
Нападающий сборной Белоруссии перешел в португальский клуб
1
27 января
09:42
«Реал» и «Барселона» – в гонке за белорусского форварда
1
26 января
13:57
Фото
«Урал» подписал вингера сборной Белоруссии
20 января
23:24
Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов
9
22:43
Лидер Первой лиги разорвал контракт с Лисаковичем
2
20:06
Фото
«Урал» продлил белорусского вратаря, у которого 0 матчей за команду
2
15 января
19:21
Спартаковцу Мелешину предложили зарубежный вариант, но он хочет в «Факел»
6
12 января
14:00
Фото
«Урал» объявил о первом зимнем трансфере
3
11 января
20:39
Глава «Нафтана»: «Панюков сдержал слово: не пьет, но курит по пачке в день»
1
10 января
16:52
В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России
09:09
«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»
5 января
18:59
Кержаков может получить работу в Белоруссии
3
31 декабря 2023
11:56
Милевский объяснил, почему не разговаривает на украинском
3
15 декабря 2023
14:33
Фото
Тульский «Арсенал» подписал двух чемпионов Белоруссии
1
10:11
Гончаренко не попал в топ-5 тренеров Белоруссии по итогам 2023 года – он становился лучшим 11 раз
1
8 декабря 2023
21:56
Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Локо»
2
5 декабря 2023
21:33
Аутсайдер Первой лиги «Сокол» близок к назначению иностранного тренера – у него пять трофеев
3
4 декабря 2023
15:49
Фото
Арендованный спартаковец признан лучшим игроком чемпионата Белоруссии в ноябре
1
3 декабря 2023
00:30
Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»
10
2 декабря 2023
16:50
Белоруссию и Украину допустили к участию в Лиге наций, но при одном условии
1
27 ноября 2023
22:08
Спартаковец Зорин объяснил, чем ему помогла аренда в минское «Динамо»
1
08:32
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
4
26 ноября 2023
17:20
Гончаренко оценил победу «Урала» над «Краснодаром»
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