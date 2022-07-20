- 20 июля 2022
- 19:22 Игроков «Торпедо-БелАЗ» после поражения проверили алкотестером и перевели на 7-часовой рабочий день 2
- 28 мая 2022
- 21:50 Фанат напал на судью после матча «Торпедо-БелАЗ» – «Динамо»
- 2 декабря 2021
- 11:35 Tribuna.com: Глеб станет спортивным директором «Торпедо-БелАЗ»
- 2 марта 2021
- 12:52 Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 3
- 21 мая 2020
- 16:56 Tribuna: два игрока «Торпедо-БелАЗ» заболели коронавирусом, еще двое под подозрением 1
- 15 мая 2020
- 19:50 Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место 1
- 11 апреля 2020
- 18:14 Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Энергетик-БГУ» и вышло на первое место
- 7 сентября 2019
- 20:42 Товарищеский матч. «Арсенал» всухую проиграл белорусскому «Торпедо-БелАЗ» 1
- 15 февраля 2019
- 19:28 Товарищеские матчи. «Динамо» разгромило «Чихуру», «Арсенал» проиграл «Торпедо-БелАЗ»
- 5 января 2019
- 10:20 Фото Скрипченко – главный тренер «Торпедо-БелАЗ» 1
- 24 декабря 2018
- 06:56 Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
- 24 июня 2018
- 09:25 Вратарь «Торпедо-БелАЗ» перейдет в «Рубин» 8
- 22 марта 2018
- 06:14 Глеб может вернуться в чемпионат Белоруссии
- 9 января 2017
- 08:55 Криушенко: «Жевнов познакомил Гончаренко со Слуцким» 1