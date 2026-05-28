29 мая в рамках 10-го тура белорусской Высшей лиги встретятся «Нафтан» и «Торпедо-БелАЗ». Хозяева занимают последнее 16-е место с 3 очками – полный кризис. Гости – 8-е место с 13 очками, не проигрывают 6 матчей подряд. «Торпедо-БелАЗ» – абсолютный фаворит: 17 матчей подряд с забитыми голами в очных встречах с «Нафтаном»!
«Нафтан»
Новополоцкий коллектив переживает катастрофический сезон – последнее место, 3 очка, 9 матчей без побед. Оборона – решето: 11 пропущенных за последние 5 игр (2.20 в среднем), пропускают в 7 из 9 последних матчей. Атака не работает – 0.80 гола за игру. Алимхан Зайнивов (2 гола) – лучший бомбардир, что говорит о глубочайших проблемах.
В прошлом туре «Нафтан» разгромно проиграл «Белшине» (1:5). Дома команда выглядит беспомощно. Против «Торпедо-БелАЗ» у них кошмарная статистика: команда пропускает от жодинцев в 17 последних очных матчах подряд! Это уже закон природы.
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинский коллектив находится в отличной форме – шесть матчей без поражений. Атака работает мощно: 9 голов за последние 5 игр (1.80 в среднем), Артем Быков (4 гола) – лидер. Оборона стабильна – 1.00 пропущенный. «Торпедо-БелАЗ» забивает в 6 последних матчах подряд, а в личных встречах с «Нафтаном» – вообще в 17 последних!
В прошлом туре «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Минск» (3:0). Гости уверены в своих силах и не знают проблем с этим соперником. Психологическое преимущество колоссальное.
Факты о командах:
«Нафтан»
- Занимает 16-е место (последнее), 3 очка после 9 туров
- Девять матчей без побед – полный кризис
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
- Пропускает от «Торпедо-БелАЗ» в 17 последних очных встречах
- В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Алимхан Зайнивов (2 гола)
«Торпедо-БелАЗ»
- Занимает 8-е место, 13 очков после 9 туров
- Шесть матчей без поражений
- Забивает в 6 последних матчах подряд
- Забивает в 17 последних очных встречах с «Нафтаном» – феномен
- В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Артем Быков (4 гола)
История личных встреч
- «Торпедо-БелАЗ» забивает в 17 последних матчах против «Нафтана» – невероятная серия
- «Торпедо-БелАЗ» побеждает в 3 последних очных встречах
Прогноз на матч «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»
«Нафтан» – абсолютный аутсайдер, который не может выиграть 9 матчей и пропускает в 7 из 9. «Торпедо-БелАЗ» – в отличной форме, с мощной атакой и феноменальной статистикой в очных встречах: 17 матчей подряд с забитыми голами «Нафтану»!
Шансов у хозяев практически нет. «Торпедо» уверенно победит, а «Нафтан» вряд ли сможет забить – их атака слаба. Ожидаем победу гостей с сухим счeтом.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.5
- Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5