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«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.5

28 мая 2026 8:40
Нафтан - Торпедо-БелАЗ
29 мая 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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1.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
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29 мая в рамках 10-го тура белорусской Высшей лиги встретятся «Нафтан» и «Торпедо-БелАЗ». Хозяева занимают последнее 16-е место с 3 очками – полный кризис. Гости – 8-е место с 13 очками, не проигрывают 6 матчей подряд. «Торпедо-БелАЗ» – абсолютный фаворит: 17 матчей подряд с забитыми голами в очных встречах с «Нафтаном»!

«Нафтан»

Новополоцкий коллектив переживает катастрофический сезон – последнее место, 3 очка, 9 матчей без побед. Оборона – решето: 11 пропущенных за последние 5 игр (2.20 в среднем), пропускают в 7 из 9 последних матчей. Атака не работает – 0.80 гола за игру. Алимхан Зайнивов (2 гола) – лучший бомбардир, что говорит о глубочайших проблемах.

В прошлом туре «Нафтан» разгромно проиграл «Белшине» (1:5). Дома команда выглядит беспомощно. Против «Торпедо-БелАЗ» у них кошмарная статистика: команда пропускает от жодинцев в 17 последних очных матчах подряд! Это уже закон природы.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский коллектив находится в отличной форме – шесть матчей без поражений. Атака работает мощно: 9 голов за последние 5 игр (1.80 в среднем), Артем Быков (4 гола) – лидер. Оборона стабильна – 1.00 пропущенный. «Торпедо-БелАЗ» забивает в 6 последних матчах подряд, а в личных встречах с «Нафтаном» – вообще в 17 последних!

В прошлом туре «Торпедо-БелАЗ» разгромил «Минск» (3:0). Гости уверены в своих силах и не знают проблем с этим соперником. Психологическое преимущество колоссальное.

Факты о командах:

«Нафтан»

  • Занимает 16-е место (последнее), 3 очка после 9 туров
  • Девять матчей без побед – полный кризис
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает от «Торпедо-БелАЗ» в 17 последних очных встречах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Алимхан Зайнивов (2 гола)

«Торпедо-БелАЗ»

  • Занимает 8-е место, 13 очков после 9 туров
  • Шесть матчей без поражений
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Забивает в 17 последних очных встречах с «Нафтаном» – феномен
  • В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Артем Быков (4 гола)

История личных встреч

  • «Торпедо-БелАЗ» забивает в 17 последних матчах против «Нафтана» – невероятная серия
  • «Торпедо-БелАЗ» побеждает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

«Нафтан» – абсолютный аутсайдер, который не может выиграть 9 матчей и пропускает в 7 из 9. «Торпедо-БелАЗ» – в отличной форме, с мощной атакой и феноменальной статистикой в очных встречах: 17 матчей подряд с забитыми голами «Нафтану»!

Шансов у хозяев практически нет. «Торпедо» уверенно победит, а «Нафтан» вряд ли сможет забить – их атака слаба. Ожидаем победу гостей с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 1.5
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 1.5

1.50
Победа «Торпедо-БелАЗ»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Нафтан
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