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Команды
Манчестер Сити
€ 1 млрд
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Этихад Стэдиум
Сайт:
http://www.mancity.com/
Тренер:
Энцо Мареска
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Игрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
Вчера, 11:28
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
13 сентября
1
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
12 сентября
«Ковентри» – «Брайтон»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
12 сентября
Фигуристка Медведева назвала футболиста, которого боится: «Он в два раза больше всех»
11 сентября
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
10 сентября
6
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
9 сентября
4
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
9 сентября
2
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
8 сентября
«Порту» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Порту» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Манчестер Сити» – «Ковентри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Фото
Суперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
«Манчестер Сити» – «Ковентри»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
Фото
«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
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2
3
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