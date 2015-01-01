- 3 марта
- 18:49 Гвардиола: «Компани станет тренером «Манчестер Сити». Это предначертано звездами» 1
- 16:27 Агент Холанда: «Многие футболисты мечтают играть в «Реале» 1
- 2 марта
- 01:37 Стали известны пары 1/4 финала Кубка Англии
- 1 марта
- 07:10 «Барселона» планирует арендовать форварда «Манчестер Сити» 1
- 00:50 Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
- 00:03 Гвардиола пошутил над «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег, то смогут достичь «Ман Сити» 2
- 28 февраля
- 18:29 Холанд сделал выбор между Adidas, Nike и Puma 4
- 27 февраля
- 12:49 Чемпион мира Альварес задумался об уходе из «Манчестер Сити»
- 26 февраля
- 17:52 Гвардиола: «В силу своих зарплат игроки «Манчестер Сити» должны бежать при любом счете, даже при 5:0» 1
- 25 февраля
- 23:49 Холанд побил рекорд Агуэро
- 22:21 АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» (4:1). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
- 23 февраля
- 13:20 Холанд охарактеризовал Мбаппе 3
- 11:20 Команды АПЛ повторили свой антирекорд 2015 года 1
- 10:41 Гвардиола объяснил, почему не сделал ни одной замены в матче «Лейпциг» – «Ман Сити» 3
- 10:10 Марез – 5-й африканец с 20 голами в Лиге чемпионов
- 08:58 Впервые с 2018 года команда завершила матч ЛЧ без замен
- 07:56 Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов 2
- 00:53 Лига чемпионов. «Манчестер Сити» не удержал победу над «Лейпцигом» (1:1), Гвардиол забил 1
- 22 февраля
- 22:12 «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
- 21:06 Прогнозы и коэффициенты на матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити»
- 21:05 Где смотреть матч «Лейпциг» – «Манчестер Сити»: 1/8 финала Лиги чемпионов