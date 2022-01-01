Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Манчестер Сити
Расписание
€ 1 млрд
Манчестер Сити - расписание матчей
Манчестер
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Этихад Стэдиум
Сайт:
http://www.mancity.com/
Тренер:
Энцо Мареска
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 21:30
Манчестер Сити
- : -
Норвич Сити
20.09 | 16:00
Манчестер Сити
- : -
Сандерленд
11.10 | 18:30
Ливерпуль
- : -
Манчестер Сити
14.10 | 22:00
Манчестер Сити
- : -
ПСЖ
17.10 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Ипсвич Таун
20.10 | 22:00
Манчестер Сити
- : -
АЕК
24.10 | 14:30
Астон Вилла
- : -
Манчестер Сити
31.10 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Брайтон
04.11 | 23:00
РБ Лейпциг
- : -
Манчестер Сити
07.11 | 18:00
Ноттингем Форест
- : -
Манчестер Сити
21.11 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Фулхэм
24.11 | 23:00
Манчестер Сити
- : -
Наполи
28.11 | 18:00
Арсенал
- : -
Манчестер Сити
02.12 | 23:00
Манчестер Сити
- : -
Лидс
05.12 | 18:00
Брентфорд
- : -
Манчестер Сити
08.12 | 23:00
Барселона
- : -
Манчестер Сити
12.12 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Челси
19.12 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Халл Сити
26.12 | 23:00
Ньюкасл
- : -
Манчестер Сити
29.12 | 23:15
Эвертон
- : -
Манчестер Сити
03.01 | 19:30
Манчестер Сити
- : -
Тоттенхэм
06.01 | 23:15
Лидс
- : -
Манчестер Сити
16.01 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Ноттингем Форест
20.01 | 23:00
Ланс
- : -
Манчестер Сити
23.01 | 18:00
Брайтон
- : -
Манчестер Сити
27.01 | 23:00
Манчестер Сити
- : -
Спортинг
30.01 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Арсенал
06.02 | 18:00
Фулхэм
- : -
Манчестер Сити
10.02 | 23:00
Тоттенхэм
- : -
Манчестер Сити
20.02 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Ньюкасл
27.02 | 18:00
Халл Сити
- : -
Манчестер Сити
03.03 | 23:00
Манчестер Сити
- : -
Эвертон
13.03 | 18:00
Ковентри
- : -
Манчестер Сити
20.03 | 18:00
Манчестер Сити
- : -
Манчестер Юнайтед
10.04 | 17:00
Борнмут
- : -
Манчестер Сити
17.04 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Кристал Пэлас
24.04 | 17:00
Челси
- : -
Манчестер Сити
01.05 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Брентфорд
08.05 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Ливерпуль
15.05 | 17:00
Ипсвич Таун
- : -
Манчестер Сити
23.05 | 17:00
Манчестер Сити
- : -
Астон Вилла
30.05 | 18:00
Сандерленд
- : -
Манчестер Сити
Главные новости
Акинфеев рассказал, как идет его восстановление от травмы
09:58
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
6
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
7
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+