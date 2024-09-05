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Лига наций

УЕФА
05.09.24 - 31.03.26
Переходные матчи
Команд: 54
~48.5к
Главные новости
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Все новости
Все новости
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
4
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
5
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
2025.07.10 12:01
4
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
2025.06.17 15:58
2
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
2025.06.09 13:27
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Материалы
Даку провел первую тренировку в «Спартаке»
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Вчера, 21:17
2
30 тысяч фанатов устроили фурор на презентации Салаха в новом клубе
Красотища.
Вчера, 09:16
У Карпина впервые родился сын – тренер воспитывает пять дочерей
Прибавление в семье главного тренера сборной России!
6 августа
17
Салах подписал контракт с турецким клубом
Неожиданный выбор.
6 августа
3
Символическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
Мнение питерского эксперта.
5 августа
4
«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
Дорого-богато!
5 августа
7
Фанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
Фаны «Локо» не простили бывшего капитана!
5 августа
7
Все статьи
Турнирная таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A1
1
Португалия
2
Хорватия
3
Шотландия
4
Польша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
5
8
14
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
1
4
9
16
-7
4
Группа A2
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
8
5
13
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
6
9
-3
4
6
1
1
4
5
13
-8
4
Группа A3
1
Германия
2
Нидерланды
3
Венгрия
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
18
4
14
14
6
2
3
1
13
7
6
9
6
1
3
2
4
11
-7
6
6
0
2
4
4
17
-13
2
Группа A4
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
4
9
16
6
2
2
2
7
5
2
8
6
1
3
2
3
6
-3
6
6
0
2
4
6
14
-8
2
Группа B1
1
Чехия
2
Украина
3
Албания
4
Грузия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
8
1
11
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
4
6
-2
7
6
2
1
3
7
6
1
7
Группа B2
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
3
13
15
6
5
0
1
11
4
7
15
6
2
0
4
3
12
-9
6
6
0
0
6
2
13
-11
0
Группа B3
1
Норвегия
2
Австрия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
7
8
13
6
3
2
1
14
5
9
11
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
0
1
5
0
15
-15
1
Группа B4
1
Уэльс
2
Турция
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
3
2
1
9
6
3
11
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
0
5
4
9
-5
3
Группа C1
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
4
15
16
6
4
1
1
10
5
5
13
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
0
1
5
3
17
-14
1
Группа C2
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
3
15
18
6
4
0
2
10
7
3
12
6
2
0
4
4
15
-11
6
6
0
0
6
4
11
-7
0
Группа C3
1
Северная Ирландия
2
Болгария
3
Беларусь
4
Люксембург
5
Северная Македония
6
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
3
8
11
6
2
3
1
3
6
-3
9
6
1
4
1
3
4
-1
7
6
0
3
3
3
7
-4
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа C4
1
Северная Македония
2
Армения
3
Фарерские острова
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
1
8
13
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
3
2
5
6
-1
6
5
1
1
3
4
10
-6
4
Группа D1
1
Сан-Марино
2
Гибралтар
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
0
2
2
3
6
-3
2
Группа D2
1
Молдавия
2
Мальта
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
5
1
4
9
4
2
1
1
2
2
0
7
4
0
1
3
0
4
-4
1
Команда
1
Португалия
2
Хорватия
3
Шотландия
4
Польша
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
5
8
-3
1
Группа 1
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 2
1
Германия
2
Нидерланды
3
Венгрия
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
3
2
1
0
11
4
7
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 3
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
2
0
2
5
3
0
2
1
4
7
-3
2
Группа 4
1
Чехия
2
Украина
3
Грузия
4
Албания
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 5
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
2
6
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 6
1
Норвегия
2
Австрия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
2
1
0
10
2
8
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 7
1
Турция
2
Уэльс
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 8
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 9
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
2
5
-3
0
Группа 10
1
Северная Ирландия
2
Болгария
3
Беларусь
4
Северная Македония
5
Люксембург
6
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
3
0
1
1
0
3
1
1
0
0
1
0
1
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
1
Северная Македония
2
Армения
3
Латвия
4
Фарерские острова
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
3
0
4
4
0
3
Группа 12
1
Гибралтар
2
Сан-Марино
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
1
3
-2
1
Группа 13
1
Молдавия
2
Мальта
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
1
1
0
1
0
1
4
2
0
0
2
0
2
-2
0
Команда
1
Португалия
2
Польша
3
Шотландия
4
Хорватия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 1
1
Италия
2
Франция
3
Бельгия
4
Израиль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 2
1
Германия
2
Венгрия
3
Нидерланды
4
Босния и Герцеговина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
2
9
-7
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
12
-10
1
Группа 3
1
Испания
2
Дания
3
Сербия
4
Швейцария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 4
1
Албания
2
Украина
3
Грузия
4
Чехия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 5
1
Англия
2
Греция
3
Ирландия
4
Финляндия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 6
1
Австрия
2
Норвегия
3
Словения
4
Казахстан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
0
12
-12
0
Группа 7
1
Уэльс
2
Турция
3
Исландия
4
Черногория
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 8
1
Швеция
2
Словакия
3
Эстония
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
1
11
-10
0
Группа 9
1
Румыния
2
Косово
3
Кипр
4
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 10
1
Беларусь
2
Болгария
3
Люксембург
4
Северная Ирландия
5
Латвия
6
Северная Македония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
1
5
-4
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
1
Северная Македония
2
Армения
3
Фарерские острова
4
Латвия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
1
2
-1
3
2
0
1
1
2
5
-3
1
Группа 12
1
Сан-Марино
2
Гибралтар
3
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
Группа 13
1
Мальта
2
Молдавия
3
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
2
-1
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
0
1
1
0
2
-2
1
Полная таблица
Статистика
Гол
Пас
Гол+Пас
#
Игрок
Команда
Голы
1
Дьекереш
9
2
Роналду
8
3
Микаутадзе
7
4
Холанд
7
5
Марин
6
#
Игрок
Команда
Пасы
1
Мендеш
12
2
Киммих
6
3
Дьекереш
5
4
Уильямс
4
5
Чарльз
3
#
Игрок
Команда
Г+П
1
Дьекереш
14
2
Мендеш
13
3
Роналду
10
4
Холанд
8
5
Микаутадзе
8
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