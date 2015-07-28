Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Бомбардиры
Статистика
Команды
Тренеры
Судьи
Стадионы
Еще
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига наций
Статистика
Статистика игроков Лига наций 2024-2025
2024-2025
2022-2023
2020-2021
2018-2019
Голевые передачи
Гол+пас
ЖК
КК
Игровое время
Домашние голы
Гостевые голы
Автоголы
Голы с замены
Ассисты с замены
Обводки
Голевые моменты
Пенальти
Нереализованные пенальти
Удары
Передачи
Ключевые передачи
Единоборства
Сейвы
Пропущенные голы
«Сухие» матчи
Нейтрализованные пенальти
Отборы
Фолы
Фол на игроке
Офсайды
Самые молодые
Самые возрастные
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
З
Мендеш Н.
Португалия
2
П
Киммих Й.
Германия
3
Н
Дьекереш В.
Швеция
4
Н
Уильямс Н.
Испания
5
П
Чарльз Ш.
Северная Ирландия
6
П
Баумгартнер К.
Австрия
7
Н
Актюркоглу К.
Турция
8
П
Эриксен К.
Дания
9
Н
Нуса А.
Норвегия
10
Н
Рашица М.
Косово
11
Н
Сков Ольсен А.
Дания
12
Н
Распадори Д.
Италия
13
П
Педри
Испания
14
Н
Айдын О.
Турция
15
П
Мусиала Д.
Германия
16
П
Вирц Ф.
Германия
17
П
Беллингем Д.
Англия
18
П
Бакасетас Т.
Греция
19
П
Фернандеш Б.
Португалия
20
З
Динь Л.
Франция
21
П
Витинья
Португалия
22
П
Синани Д.
Люксембург
23
Н
Эмболо Б.
Швейцария
24
З
Порро П.
Испания
25
Н
Оярсабаль М.
Испания
26
З
Ганцко Д.
Словакия
27
П
Берге С.
Норвегия
28
Н
Серлот А.
Норвегия
29
Н
Шейдаев Р.
Азербайджан
30
Н
Йылдыз К.
Турция
31
Н
Леау Р.
Португалия
32
З
Уильямс Н.
Уэльс
33
Н
Цыганков В.
Украина
34
З
Янжа Э.
Словения
35
З
Шлоттербек Н.
Германия
36
З
Надь Ж.
Венгрия
37
Н
Кварацхелия Х.
Грузия
38
Н
Михаила В.
Румыния
39
Н
Левандовски Р.
Польша
40
П
Чакветадзе Г.
Грузия
И
П
10
12
10
6
6
5
8
4
6
3
7
3
8
3
8
3
6
3
6
3
6
3
8
3
10
3
2
3
6
3
8
3
4
3
6
3
9
3
6
3
8
3
7
3
5
2
7
2
8
2
8
2
6
2
6
2
5
2
7
2
9
2
6
2
4
2
8
2
6
2
6
2
7
2
5
2
4
2
8
2
И
- игры,
П
- голевые передачи
Главные новости
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото
⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото
⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+