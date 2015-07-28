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Статистика игроков Лига наций 2024-2025

#
Игрок
Команда
1
З
Мендеш Н.
2
П
Киммих Й.
3
Н
Дьекереш В.
4
Н
Уильямс Н.
5
П
Чарльз Ш.
6
П
Баумгартнер К.
7
Н
Актюркоглу К.
8
П
Эриксен К.
9
Н
Нуса А.
10
Н
Рашица М.
11
Н
Сков Ольсен А.
12
Н
Распадори Д.
13
П
Педри
14
Н
Айдын О.
15
П
Мусиала Д.
16
П
Вирц Ф.
17
П
Беллингем Д.
18
П
Бакасетас Т.
19
П
Фернандеш Б.
20
З
Динь Л.
21
П
Витинья
22
П
Синани Д.
23
Н
Эмболо Б.
24
З
Порро П.
25
Н
Оярсабаль М.
26
З
Ганцко Д.
27
П
Берге С.
28
Н
Серлот А.
29
Н
Шейдаев Р.
30
Н
Йылдыз К.
31
Н
Леау Р.
32
З
Уильямс Н.
33
Н
Цыганков В.
34
З
Янжа Э.
35
З
Шлоттербек Н.
36
З
Надь Ж.
37
Н
Кварацхелия Х.
38
Н
Михаила В.
39
Н
Левандовски Р.
40
П
Чакветадзе Г.
И
П
10
12
10
6
6
5
8
4
6
3
7
3
8
3
8
3
6
3
6
3
6
3
8
3
10
3
2
3
6
3
8
3
4
3
6
3
9
3
6
3
8
3
7
3
5
2
7
2
8
2
8
2
6
2
6
2
5
2
7
2
9
2
6
2
4
2
8
2
6
2
6
2
7
2
5
2
4
2
8
2
И - игры, П - голевые передачи
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