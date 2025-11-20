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Сборная Косова по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.ffk-kosova.com/
Тренер:
Франко Фода
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Таблица
Трансляция
Косово – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Косово – Андорра: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 2.07
6 июня
Скауты клубов Серии A наблюдали за игроком РПЛ во время матча сборной
4 июня
Трансляция
Чехия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Чехия – Косово: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.68
30 мая
Отбор ЧМ-2026. Швеция вышла на чемпионат мира, победив Польшу; Турция выбила Косово
31 марта
5
Трансляция
Косово – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Определились все финальные пары стыков европейского отбора ЧМ-2026
27 марта
6
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Словакия – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Словакия – Косово: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.77
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
2025.11.16 00:47
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Швеция – Косово: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.12 09:36
Косово – Словения: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.10.09 08:51
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
2025.09.08 23:43
Косово – Швеция: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.09.07 09:32
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Швейцария – Косово: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.09.04 09:29
Трансляция
Косово – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025
2025.06.06 18:50
Прогноз на точный счет матча Косово – Армения: Товарищеские матчи, 6 июня 2025
2025.06.05 11:01
Лига наций. Сербия обыграла Австрию, Турция разгромила Венгрию и другие результаты
2025.03.23 22:05
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
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Косово присудили техническое поражение в матче с Румынией
2024.11.20 18:40
Трансляция
Косово – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 ноября 2024
2024.11.18 21:35
Прогноз на точный счет матча Косово – Кипр, Лига наций, 15 октября 2024 года
2024.10.14 09:58
Трансляция
Кипр – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024
2024.09.09 17:50
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