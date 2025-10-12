13 октября на стадионе «Нюа Уллеви» в Гeтеборге состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира. Сборная Швеции примет Косово – один из сюрпризов нынешнего отборочного цикла. Для хозяев это важная игра: поражение может лишить их шансов на выход из группы. Косово, в свою очередь, продолжает демонстрировать прогресс и выглядит уверенно даже против соперников из топ-дивизиона.

Швеция

Шведская сборная переживает непростой период. После трeх туров в активе всего 1 очко и четвeртая позиция в таблице. Последняя игра против Швейцарии (0:2) вновь подчеркнула проблемы в обороне – команда пропускает в каждом из трeх матчей квалификации. При этом в атаке у Швеции остаeтся потенциал: Виктор Дьокереш, лучший бомбардир с 12 голами в 17 матчах, способен решить эпизод в одиночку. В последних пяти играх шведы забили 8 мячей, но пропустили 9 – показатель, указывающий на разбалансированность между линиями. На своeм поле команда традиционно действует агрессивнее и часто забивает первой, но защита остаeтся уязвимой при стандартах и контратаках.

Косово

Косовская сборная приятно удивляет – 4 очка после трeх туров и второе место в группе. В прошлом матче команда сыграла вничью со Словенией (0:0), подтвердив, что умеет действовать организованно в обороне. Лидер нападения Ведат Мурики забил 9 голов в 16 матчах и остаeтся главным оружием в атаке. Косово не проигрывает в 10 из 12 последних встреч, а в пяти последних матчах забило 11 мячей. Средняя результативность – 2,2 гола за игру, при этом команда достаточно часто пропускает (1,6 в среднем). Косово делает ставку на быстрые фланговые атаки и высокий прессинг, что позволяет создавать опасные моменты даже против фаворитов.

Факты о командах

Швеция

Не побеждает в 3 матчах квалификации

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

8 голов за 5 последних встреч

Дьокереш – 12 голов в 17 играх за сборную

Косово

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено

11 голов за 5 последних игр

4 очка после трeх туров

Мурики – 9 голов в 16 матчах за сборную

Прогноз на матч Швеция – Косово

Швеция будет играть с позиции силы, но Косово в нынешней форме способно ответить активной контратакующей игрой. Хозяева обязаны искать победу, ведь отступать уже некуда. Косово уверенно чувствует себя на выезде, много забивает и редко уходит без гола. Учитывая уязвимость шведской обороны и атакующую мощь обеих команд, матч должен получиться результативным. Однако фактор домашнего поля и индивидуальное мастерство шведов могут сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки