Швеция – Косово: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.95

12 октября 2025 9:51
Швеция - Косово
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
Перейти в онлайн матча
13 октября на стадионе «Нюа Уллеви» в Гeтеборге состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира. Сборная Швеции примет Косово – один из сюрпризов нынешнего отборочного цикла. Для хозяев это важная игра: поражение может лишить их шансов на выход из группы. Косово, в свою очередь, продолжает демонстрировать прогресс и выглядит уверенно даже против соперников из топ-дивизиона.

Швеция

Шведская сборная переживает непростой период. После трeх туров в активе всего 1 очко и четвeртая позиция в таблице. Последняя игра против Швейцарии (0:2) вновь подчеркнула проблемы в обороне – команда пропускает в каждом из трeх матчей квалификации. При этом в атаке у Швеции остаeтся потенциал: Виктор Дьокереш, лучший бомбардир с 12 голами в 17 матчах, способен решить эпизод в одиночку. В последних пяти играх шведы забили 8 мячей, но пропустили 9 – показатель, указывающий на разбалансированность между линиями. На своeм поле команда традиционно действует агрессивнее и часто забивает первой, но защита остаeтся уязвимой при стандартах и контратаках.

Косово

Косовская сборная приятно удивляет – 4 очка после трeх туров и второе место в группе. В прошлом матче команда сыграла вничью со Словенией (0:0), подтвердив, что умеет действовать организованно в обороне. Лидер нападения Ведат Мурики забил 9 голов в 16 матчах и остаeтся главным оружием в атаке. Косово не проигрывает в 10 из 12 последних встреч, а в пяти последних матчах забило 11 мячей. Средняя результативность – 2,2 гола за игру, при этом команда достаточно часто пропускает (1,6 в среднем). Косово делает ставку на быстрые фланговые атаки и высокий прессинг, что позволяет создавать опасные моменты даже против фаворитов.

Факты о командах

Швеция

  • Не побеждает в 3 матчах квалификации
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • 8 голов за 5 последних встреч
  • Дьокереш – 12 голов в 17 играх за сборную

Косово

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено
  • 11 голов за 5 последних игр
  • 4 очка после трeх туров
  • Мурики – 9 голов в 16 матчах за сборную

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Швеция
0 : 1
13.10.2025
Косово
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Косово
2 : 0
08.09.2025
Швеция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Швеция
3 : 0
09.10.2021
Косово
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Косово
0 : 3
28.03.2021
Швеция

Прогноз на матч Швеция – Косово

Швеция будет играть с позиции силы, но Косово в нынешней форме способно ответить активной контратакующей игрой. Хозяева обязаны искать победу, ведь отступать уже некуда. Косово уверенно чувствует себя на выезде, много забивает и редко уходит без гола. Учитывая уязвимость шведской обороны и атакующую мощь обеих команд, матч должен получиться результативным. Однако фактор домашнего поля и индивидуальное мастерство шведов могут сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки

  • Победа Швеции и обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Косово Швеция
