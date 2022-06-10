29 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них
Криштиану Роналду сыграет на пятом чемпионате мира.
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Единственный шанс футбола России – перейти в Азию. Возможно ли это: разбираем правила, сложности, опыт других стран
Понадобится специальное разрешение от ФИФА.
С кем Россия может сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022: полный состав корзин, даты, еще раз регламент
Полный расклад.
«Заговор лысых: сначала Филимонов, теперь Кудряшов». Россия грустит и шутит после Хорватии
Что? Опять мы проиграли решающий матч?
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
Рассказываем схему и расклады.
Лидер Хорватии – раздолбай, который съел два кг салями перед финалом чемпионата мира, скандалил с военными в больнице и ездил ночью пьяным
Ух, Брозович – что за тип!
Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
Это не шутка.
Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией
И что будет, если станем вторыми.
Почему в сборную России не попали лучший бомбардир лиги и один из главных молодых игроков – разбираем итоговый состав Карпина на ноябрь
Сыграет с Кипром и Хорватией.
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
И видеть все успехи и неудачи сборной изнутри.
Новый состав России – очень большой. Среди 41 игрока – вратарь из Норвегии и представители 13 из 16 клубов РПЛ
Больше с каждым разом.
День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
Карпин рассказывал о работе в сборной, игроках и жизни.