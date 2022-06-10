Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Бернард Бериша
|Косово
|1
|1
|2
|Мартин Марксер
|Лихтенштейн
|1
|1
|3
|Теллур Муталимов
|Азербайджан
|2
|1
|4
|Леван Шенгелия
|Грузия
|2
|1
|5
|Карл Ойгус
|Эстония
|2
|1
|6
|Жюль Кунде
|Франция
|3
|1
|7
|Патрик Шик
|Чехия
|4
|1
|8
|Джейси Оливейро
|Гибралтар
|4
|1
|9
|Пантелис Хацидиакос
|Греция
|4
|1
|10
|Пепе
|Португалия
|5
|1
|11
|Рене Йоенсен
|Фарерские острова
|5
|1
|12
|Миха Блажич
|Словения
|5
|1
|13
|Никола Миленкович
|Сербия
|5
|1
|14
|Юкка Райтала
|Финляндия
|6
|1
|15
|Марко Вешович
|Черногория
|6
|1
|16
|Аттила Фиола
|Венгрия
|6
|1
|17
|Георге Пушкаш
|Румыния
|6
|1
|18
|Виталий Миколенко
|Украина
|6
|1
|19
|Джамаль Льюис
|Северная Ирландия
|6
|1
|20
|Максим Шано
|Люксембург
|7
|1
|21
|Жерсон Родригес
|Люксембург
|7
|1
|22
|Олег Рябчук
|Молдавия
|7
|1
|23
|Кристиан Торстведт
|Норвегия
|7
|1
|24
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|Исландия
|7
|1
|25
|Райан Камензули
|Мальта
|8
|1
|26
|Коннор Робертс
|Уэльс
|8
|1
|27
|Йон Николэеску
|Молдавия
|8
|1
|28
|Костас Сотериу
|Кипр
|8
|1
|29
|Джаглар Сеюнджу
|Турция
|9
|1
|30
|Йенс Хофер
|Лихтенштейн
|9
|1
|31
|Тедди Теума
|Мальта
|10
|1