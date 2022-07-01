Сборная Израиля по футболу

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- 16 ноября 2021
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- 10 октября 2021
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- 00:08 Отбор ЧМ-2022. Дания забила пять безответных мячей Израилю, Шотландия обыграла Австрию
- 5 сентября 2021
- 00:04 Отбор ЧМ-2022. Дания минимально победила Фарерские острова, Израиль разгромил Австрию 1
- 2 сентября 2021
- 00:10 Отбор ЧМ-2022. Дания победила Шотландию, Австрия – Молдавию 1
- 9 июня 2021
- 23:38 Товарищеский матч. Португалия в преддверии Евро-2020 разгромила Израиль 3
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- 23:49 Лига наций. Норвегия с Норманном проиграла дома Австрии, Чехия победила Словакию
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- 23:55 Отбор ЧЕ-2020. Германия обыграла Северную Ирландию, Голландия и Бельгия разгромили соперников
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