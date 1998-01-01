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Сборные по футболу
Лига наций 2024-2025 - сборные
#
Сборная
Титулы
Тренер
1
Франция
Зидан Зинедин
2
Англия
Тухель Томас
3
Испания
де ла Фуэнте Луис
4
Португалия
Жезуш Жорже
5
Германия
Клопп Юрген
6
Италия
Манчини Роберто
7
Хорватия
Билич Славен
8
Бельгия
ван Боммел Марк
9
Украина
Мальдера Андреа
10
Нидерланды
-
11
Швеция
Поттер Грэм
12
Польша
Урбан Ян
13
Сербия
Паунович Велько
14
Турция
Монтелла Винченцо
15
Казахстан
-
16
Дания
Ример Брайан
17
Швейцария
Якин Мурат
18
Уэльс
Беллами Крейг
19
Чехия
Дения Санти
20
Словакия
Кальцона Франческо
21
Беларусь
Гончаренко Виктор
22
Норвегия
Солбаккен Стале
23
Грузия
Саньоль Вилли
24
Австрия
Рангник Ральф
25
Шотландия
-
26
Румыния
Хаджи Георге
27
Венгрия
Росси Марко
28
Армения
Меликян Егише
29
Исландия
Гуннлаугссон Арнар
30
Словения
-
31
Босния и Герцеговина
Барбарез Сергей
32
Албания
«Силвиньо» Кампос Мендес
33
Ирландия
О'Ши Джон
34
Молдавия
Попеску Лилиан
35
Израиль
Хазан Алон
36
Кипр
Манциос Апостолос
37
Финляндия
Фрис Якоб
38
Литва
Янкаускас Эдгарас
39
Северная Македония
Милевски Благоя
40
Северная Ирландия
О'Нил Майкл
41
Черногория
Вучинич Мирко
42
Сан-Марино
Костантини Фабрицио
43
Болгария
Димитров Александар
44
Мальта
Манджа Девис
45
Азербайджан
Аббасов Айхан
46
Греция
Йованович Иван
47
Косово
Фода Франко
48
Лихтенштейн
Фюнфстюк Конрад
49
Люксембург
Хольц Люк
50
Латвия
Казакевич Дайнис
51
Эстония
Хенн Юрген
52
Андорра
Кольдо Хесус Альварес
53
Гибралтар
Уайзман Скотт
54
Фарерские острова
Эриксон Хакан
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