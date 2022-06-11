Сборная Болгарии по футболу

- 18 февраля
- 14:45 Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков
- 11 июня 2022
- 13:21 Игроку сборной Болгарии с черепно-мозговой травмой потребовалась операция
- 10:50 Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Есть пострадавший с черепно-мозговой травмой 4
- 6 июня 2022
- 09:33 Главный тренер сборной Болгарии подал в отставку после разгрома от Грузии
- 00:00 Лига наций. Грузия разгромила Болгарию – 5:2, у Хвичи гол и ассист
- 8 февраля 2022
- 18:25 Видео ФИФА поздравила Стоичкова с днем рождения нарезкой его голов за сборную Болгарии 2
- 26 января 2022
- 13:17 Бывший руководитель департамента судейства РФС Кашшаи стал главой арбитров в Болгарии 2
- 16 ноября 2021
- 00:42 Отбор ЧМ-2022. Швейцария разгромила Болгарию и вышла на чемпионат мира, Италия – в стыковых матчах 11
- 12 ноября 2021
- 12:37 Украина одержала 1 победу в 7 последних матчах 5
- 11 ноября 2021
- 22:47 Товарищеский матч. Украина сыграла вничью с Болгарией 1
- 19:38 Товарищеский матч Украина – Болгария под угрозой срыва из-за пожара на стадионе в Одессе 1
- 10 октября 2021
- 12:19 Карасев назначен на VAR на матч Болгария – Северная Ирландия 1
- 9 октября 2021
- 23:49 Отбор ЧМ-2022. Швейцария Якина благодаря голу Цубера обыграла Северную Ирландию, Литва в матче с Болгарией добилась первой победы 1
- 8 сентября 2021
- 21:44 Товарищеский матч. Грузия Саньоля крупно уступила Болгарии, несмотря на гол Давиташвили
- 3 сентября 2021
- 00:30 Сборная Италии повторила мировой рекорд, не проиграв в 35 матчах подряд 5
- 2 сентября 2021
- 23:47 Отбор ЧМ-2022. Италия не смогла победить Болгарию, Северная Ирландия разгромила Литву 1
- 9 июня 2021
- 19:08 Фото Гризманн после матча с Болгарией подарил бутсы юным болельщикам
- 00:29 Фото «Спартак» давно стал частью моей жизни». Витория показал фото с матча Россия – Болгария 14