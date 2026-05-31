01 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Болгарии и Черногории. Хозяева на ходу: 3 победы подряд, атака мощная – 2.60 гола за игру, но оборона дырявая – 1.80 пропущенных. Гости тоже в порядке: забивают в 5 последних матчах, атака – 2.00 гола. История встреч полностью на стороне Черногории: 6 матчей без поражений против Болгарии. Ожидается результативная игра с обменом голами.

Болгария

Болгары в отличной атакующей форме. 3 победы подряд, забивают в 3 последних матчах. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Но оборона – катастрофа: пропускают в 12 из 14 последних матчей, 1.80 в среднем. В прошлом матче победа над Индонезией (1:0), а до этого разгром Соломоновых островов (10:2). Болгария умеет забивать много, но и пропускает пачками.

Черногория

Черногорцы – неудобный соперник для Болгарии. Не проигрывают болгарам в 6 последних матчах и забивают в 7 из 8. Атака стабильна – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм в 9 из 11 последних матчей. В прошлом матче поражение от Словении (2:3). Черногория забивает в 5 последних матчах и наверняка забьeт снова.

Факты о командах

Болгария

3 победы подряд

За 5 матчей: 2.60 забито, 1.80 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 12 из 14 матчей

Разгром Соломоновых островов (10:2)

Черногория

Не проигрывают Болгарии в 6 последних матчах

За 5 матчей: 2.00 забито, 1.60 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Забивают Болгарии в 7 из 8 встреч

Прогноз на матч Болгария – Черногория

Болгария много забивает, но ещe больше пропускает. Черногория – неудобный соперник с отличной историей. Обе команды любят атаковать, обе обороны далеки от идеала. История подсказывает, что черногорцы регулярно забивают болгарам. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки