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Болгария – Черногория: прогноз и ставки на матч 1 июня 2026 с коэффициентом 1.95

31 мая 2026 8:25
Болгария - Черногория
01 июн. 2026, понедельник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.95
Обе забьют – да
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01 июня в 19:00 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Болгарии и Черногории. Хозяева на ходу: 3 победы подряд, атака мощная – 2.60 гола за игру, но оборона дырявая – 1.80 пропущенных. Гости тоже в порядке: забивают в 5 последних матчах, атака – 2.00 гола. История встреч полностью на стороне Черногории: 6 матчей без поражений против Болгарии. Ожидается результативная игра с обменом голами.

Болгария

Болгары в отличной атакующей форме. 3 победы подряд, забивают в 3 последних матчах. Атака мощная – 2.60 гола в среднем за 5 игр (13 голов в 5 матчах). Но оборона – катастрофа: пропускают в 12 из 14 последних матчей, 1.80 в среднем. В прошлом матче победа над Индонезией (1:0), а до этого разгром Соломоновых островов (10:2). Болгария умеет забивать много, но и пропускает пачками.

Черногория

Черногорцы – неудобный соперник для Болгарии. Не проигрывают болгарам в 6 последних матчах и забивают в 7 из 8. Атака стабильна – 2.00 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.60 в среднем, причeм в 9 из 11 последних матчей. В прошлом матче поражение от Словении (2:3). Черногория забивает в 5 последних матчах и наверняка забьeт снова.

Факты о командах

Болгария

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.80 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 12 из 14 матчей
  • Разгром Соломоновых островов (10:2)

Черногория

  • Не проигрывают Болгарии в 6 последних матчах
  • За 5 матчей: 2.00 забито, 1.60 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Забивают Болгарии в 7 из 8 встреч

Прогноз на матч Болгария – Черногория

Болгария много забивает, но ещe больше пропускает. Черногория – неудобный соперник с отличной историей. Обе команды любят атаковать, обе обороны далеки от идеала. История подсказывает, что черногорцы регулярно забивают болгарам. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Тотал голов больше 2.5

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Черногория Болгария
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