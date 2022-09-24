Сборная Черногории по футболу

- 24 сентября 2022
- 00:22 Лига наций. Босния и Герцеговина досрочно вышла в Лигу А 1
- 28 марта 2022
- 22:56 Товарищеский матч. Черногория победила Грецию
- 17 ноября 2021
- 00:37 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды обыграли Норвегию и вышли на ЧМ; Турция попала в стыки, победив в Черногории 1
- 14 ноября 2021
- 00:49 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды упустили победу над Черногорией со счета 2:0 и не завоевали путевку досрочно 1
- 00:36 Отбор ЧМ-2022. Франция и Бельгия добыли путевки в финальную часть после побед над Казахстаном и Эстонией 5
- 8 октября 2021
- 23:59 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды минимально победили в Латвии, Турция и Норвегия сыграли вничью
- 7 сентября 2021
- 23:43 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды забили шесть мячей Турции, Норвегия разгромила Гибралтар благодаря хет-трику Холанда 4
- 5 сентября 2021
- 01:28 Видео Фанат выбежал на поле во время матча Нидерланды – Черногория и сделал селфи с Депаем 3
- 4 сентября 2021
- 23:54 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Черногорию, лидер группы Турция – Гибралтар
- 2 сентября 2021
- 00:01 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды с ван Гаалом сыграли вничью в Норвегии, Черногория с Хакшабановичем в основе взяла очко в Турции
- 30 марта 2021
- 23:47 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция сыграла вничью с Латвией 1
- 14 ноября 2020
- 22:01 Лига наций. Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория при судействе Иванова голов не забили
- 11 ноября 2020
- 20:15 Иванов рассудит матч Лиги наций Азербайджан – Черногория
- 13 октября 2020
- 23:55 Лига наций. Люксембург победил Черногорию, Тилль удалился спустя три минуты после выхода; Азербайджан и Кипр голов не забили 5
- 11 октября 2020
- 08:38 Фото Вратарь Черногории Драгоевич посвятил победу над Азербайджаном Армении 6
- 10 октября 2020
- 17:56 Лига наций. Люксембург с Тиллем победил Кипр, Азербайджан проиграл Черногории
- 8 сентября 2020
- 23:54 Лига наций. Люксембург с Тиллем проиграл Черногории, Азербайджан победил Кипр
- 5 сентября 2020
- 20:57 Лига наций. Голевой пас Кварацхелии помог Грузии победить Эстонию, Черногория благодаря дублю Йоветича обыграла Кипр 6
- 31 марта 2020
- 09:06 Широков: «В Черногории Капелло разбирался, Толстых даже в раздевалку не спустился» 7
- 15 ноября 2019
- 23:13 Чилвел – лучший игрок матча Англия – Черногория сразу по четырем показателям
- 18:59 Второй бомбардир АПЛ Абрахам в ворота Черногории забил дебютный гол за Англию. Он стал 430-м игроком, отличившимся за команду 1