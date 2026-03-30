Черногория – Словения: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.80

30 марта 2026 9:00
Черногория - Словения
31 мар. 2026, вторник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.80
Победа Черногории
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Черногории примет сборную Словении. Хозяева подходят к матчу после уверенной победы над Андоррой (2:0), тогда как гости уступили Венгрии (0:1). Команды находятся в противоположных игровых кондициях: Черногория на подъeме, а Словения переживает затяжной кризис.

Черногория

Сборная Черногории находится в отличной форме, особенно в товарищеских матчах. Команда не проигрывает в 3 последних товарищеских встречах и обязательно забивает в 4 последних играх такого формата. В последних 5 матчах черногорцы забили 8 голов (1.60 в среднем), что говорит о стабильной атакующей линии. Однако оборона вызывает вопросы – 9 пропущенных мячей (1.80 в среднем), и команда пропускает в 8 из 10 последних матчей. Дома Черногория выступает уверенно: не проигрывает в 5 из 7 последних домашних товарищеских матчей. В личных встречах со Словенией черногорцы уступают по статистике, но имеют шанс прервать неудачную серию.

Словения

Сборная Словении переживает глубочайший кризис. Команда не может выиграть в 7 последних матчах подряд. Атака практически отсутствует: в последних 5 играх забит всего 1 гол (0.20 в среднем), а не забивает Словения в 5 из 7 последних матчей. Оборона при этом выглядит относительно надeжно – 4 пропущенных гола в 5 последних матчах (0.80 в среднем), и команда пропускает в 3 последних играх. В личных встречах с Черногорией словенцы имеют преимущество: они забивают в 3 последних матчах против этого соперника и выиграли две из трeх последних встреч.

Факты о командах

Черногория

  • Победа в последнем матче над Андоррой (2:0)
  • Не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.80 пропущено в среднем
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних товарищеских матчей

Словения

  • Поражение в последнем матче от Венгрии (0:1)
  • Не может выиграть в 7 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 0.20 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних очных матчах с Черногорией

Личные встречи

В трeх последних личных встречах (с 2007 по 2022 год) Словения имеет преимущество: две победы и одна ничья. Словенцы забили в каждой из этих трeх встреч, что является важным психологическим фактором перед предстоящим матчем.

Прогноз на матч Черногория – Словения

Ожидается встреча команды в хорошей форме (Черногория) с коллективом, находящимся в затяжном кризисе (Словения). Черногория стабильно забивает в товарищеских матчах (4 матча подряд) и имеет поддержку домашних трибун. Словения, напротив, демонстрирует катастрофическую атаку (1 гол в 5 матчах) и не может выиграть уже 7 встреч. Однако словенцы традиционно удачно играют против Черногории, забивая в 3 личных встречах подряд. Учитывая оборонительные проблемы хозяев (пропускают в 8 из 10 матчей), гости имеют шанс отличиться. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Черногории с возможным голом со стороны Словении.

Рекомендованные ставки

  • Победа Черногории – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.00

Автор: Воронцов Егор
Другие прогнозы
06.04.2026
13:30
2.03
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе - Комо
Тотал больше 2.5 голов 
06.04.2026
16:00
1.75
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче - Аталанта
Победа «Аталанты»
06.04.2026
17:00
1.35
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Уфа - Торпедо
«Торпедо» не проиграет (X2)
06.04.2026
18:00
1.70
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр - Кудровка
Обе забьют – да
06.04.2026
19:00
1.37
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус - Дженоа
Победа «Ювентуса»
06.04.2026
19:30
1.98
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи - Рубин
Победа «Рубина»
