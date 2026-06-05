6 июня 2026 года в 02:00 сборные Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии сыграют в товарищеском матче.

Пуэрто-Рико

Пуэрториканцы чувствуют себя уверенно дома: команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей на своeм поле. Атака у хозяев стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах), но и оборона пропускает столько же. В прошлом матче победа над Американскими Виргинскими островами (2:0). Пуэрто-Рико – крепкий середняк.

Саудовская Аравия

Саудовцы находятся в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах подряд и пропускает в каждом из них. Атака практически не работает – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 2.00 пропущенных. В прошлом матче поражение от Эквадора (1:2). Гости выглядят обречeнно.

Факты о командах

Пуэрто-Рико

Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Победа над Американскими Виргинскими островами (2:0)

Саудовская Аравия

4 поражения подряд

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.00 пропущено

Пропускают в 4 последних матчах

Поражение от Эквадора (1:2)

Прогноз на матч Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия

Пуэрто-Рико дома – фаворит, особенно учитывая ужасную форму саудовцев (4 поражения подряд). Саудовская Аравия не забивает и много пропускает. Хозяева должны побеждать.

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