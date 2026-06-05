6 июня 2026 года в 02:00 сборные Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии сыграют в товарищеском матче.
Пуэрто-Рико
Пуэрториканцы чувствуют себя уверенно дома: команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей на своeм поле. Атака у хозяев стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах), но и оборона пропускает столько же. В прошлом матче победа над Американскими Виргинскими островами (2:0). Пуэрто-Рико – крепкий середняк.
Саудовская Аравия
Саудовцы находятся в глубоком кризисе: команда проигрывает в 4 последних матчах подряд и пропускает в каждом из них. Атака практически не работает – 0.60 гола в среднем за 5 игр (3 гола в 5 матчах). Оборона дырявая – 2.00 пропущенных. В прошлом матче поражение от Эквадора (1:2). Гости выглядят обречeнно.
Факты о командах
Пуэрто-Рико
- Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.60 пропущено
- Победа над Американскими Виргинскими островами (2:0)
Саудовская Аравия
- 4 поражения подряд
- За 5 матчей: 0.60 забито, 2.00 пропущено
- Пропускают в 4 последних матчах
- Поражение от Эквадора (1:2)
Прогноз на матч Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия
Пуэрто-Рико дома – фаворит, особенно учитывая ужасную форму саудовцев (4 поражения подряд). Саудовская Аравия не забивает и много пропускает. Хозяева должны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 2.3
- Победа Пуэрто-Рико