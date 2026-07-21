Матч 19 тура бразильской Серии A между «Атлетико Минейро» и «Баией» пройдет 22 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Арена MRV». Хозяева подходят к игре на 11-й строчке с 24 очками, однако имеют матч в запасе и показывают надежную игру в обороне – всего два пропущенных гола в последних пяти встречах. Гости же расположились на шестом месте с 29 баллами и демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в семи матчах чемпионата подряд. Смогут ли подопечные Габриэля Милито продолжить голевую серию на чужом поле, или защитная устойчивость «Атлетико» станет ключевым фактором? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему игра может преподнести сюрприз, несмотря на разницу в турнирной таблице?

Кто победит в матче

«Атлетико Минейро» после 18 туров набрал 24 очка и идет на 11-м месте, но при этом команда выглядит крайне надежно в защитной фазе. В последних пяти матчах коллектив пропустил лишь два гола, а в прошлом туре сумел на выезде обыграть «Васко да Гаму» со счетом 1:0, что свидетельствует о возросшей дисциплине и умении добиваться результата при минимальном преимуществе. В атаке хозяев выделяется Бернард Анисио, на счету которого пять голов в 29 встречах, однако общая результативность команды невысока – семь забитых мячей в пяти последних играх. Тем не менее игра на своем поле, где «Атлетико» традиционно чувствует себя уверенно, а также фактор домашней поддержки на «Арене MRV» могут стать решающими аргументами. Победа в очной встрече с «Баией» позволит хозяевам существенно приблизиться к зоне Кубка Либертадорес, что добавляет дополнительной мотивации.

«Баия» в этом сезоне выглядит более ярко в атакующем плане: команда забила 11 голов в последних пяти матчах, а лучший бомбардир Лусиано отметился восемью точными ударами в 22 играх. Гости идут на шестом месте с 29 очками и демонстрируют стабильную результативность – в семи последних турах Серии A они неизменно поражают ворота соперников. В прошлом туре «Баия» уверенно переиграла «Шапекоэнсе» со счетом 2:0, подтвердив свою боеспособность. Однако в гостях команда действует менее надежно, чем на своем поле, а в пяти выездных матчах регулярно пропускает – в среднем более одного гола за игру. При этом очная статистика дает гостям психологическое преимущество: в четырех из пяти последних личных встреч победу одерживала «Баия», что может сыграть роль в ментальной подготовке к этому противостоянию.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на более низкое место в таблице. «Атлетико Минейро» выглядит предпочтительнее за счет домашнего стадиона, надежной обороны и умения добиваться нужного счета в ключевых эпизодах. Голевая серия «Баии» рано или поздно прервется, а в гостях против организованной защиты гостям будет сложно реализовать свой атакующий потенциал. Победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 2.10 выглядит наиболее вероятным исходом этой встречи.

Форма и история личных встреч

В последние годы в очных противостояниях чаще успех сопутствовал «Баии», которая выиграла три из пяти последних матчей при одной ничьей и одной победе «Атлетико». Однако именно домашняя игра для «Атлетико» становится определяющей – в прошлом сезоне хозяева разгромили гостей со счетом 3:0, что показывает их способность переламывать негативную тенденцию при родных трибунах. Нынешняя форма команд говорит о том, что оборона «Атлетико» способна нейтрализовать атакующую мощь «Баии», а домашняя серия может стать решающим аргументом в пользу хозяев.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Атлетико Минейро» сумеет переиграть «Баию» благодаря более устойчивой обороне, домашнему полю и умению использовать свои моменты. Гости, несмотря на яркую атаку, традиционно испытывают трудности в выездных матчах против организованных соперников, а отсутствие нескольких ключевых игроков может снизить их эффективность в завершающей стадии. Ставка на победу «Атлетико Минейро» за 2.10 выглядит обоснованной, учитывая все перечисленные аргументы. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Атлетико Минейро» и «Баией» состоится 22 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Арена MRV» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.