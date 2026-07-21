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«Атлетико Минейро» — «Баия»: кто победит в матче 19 тура Серии A 2026

21 июля 2026 10:00
Атлетико Минейро - Баия
22 июл. 2026, среда 01:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Атлетико Минейро»
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Матч 19 тура бразильской Серии A между «Атлетико Минейро» и «Баией» пройдет 22 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Арена MRV». Хозяева подходят к игре на 11-й строчке с 24 очками, однако имеют матч в запасе и показывают надежную игру в обороне – всего два пропущенных гола в последних пяти встречах. Гости же расположились на шестом месте с 29 баллами и демонстрируют впечатляющую результативность, забивая в семи матчах чемпионата подряд. Смогут ли подопечные Габриэля Милито продолжить голевую серию на чужом поле, или защитная устойчивость «Атлетико» станет ключевым фактором? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему игра может преподнести сюрприз, несмотря на разницу в турнирной таблице?

Кто победит в матче

«Атлетико Минейро» после 18 туров набрал 24 очка и идет на 11-м месте, но при этом команда выглядит крайне надежно в защитной фазе. В последних пяти матчах коллектив пропустил лишь два гола, а в прошлом туре сумел на выезде обыграть «Васко да Гаму» со счетом 1:0, что свидетельствует о возросшей дисциплине и умении добиваться результата при минимальном преимуществе. В атаке хозяев выделяется Бернард Анисио, на счету которого пять голов в 29 встречах, однако общая результативность команды невысока – семь забитых мячей в пяти последних играх. Тем не менее игра на своем поле, где «Атлетико» традиционно чувствует себя уверенно, а также фактор домашней поддержки на «Арене MRV» могут стать решающими аргументами. Победа в очной встрече с «Баией» позволит хозяевам существенно приблизиться к зоне Кубка Либертадорес, что добавляет дополнительной мотивации.

«Баия» в этом сезоне выглядит более ярко в атакующем плане: команда забила 11 голов в последних пяти матчах, а лучший бомбардир Лусиано отметился восемью точными ударами в 22 играх. Гости идут на шестом месте с 29 очками и демонстрируют стабильную результативность – в семи последних турах Серии A они неизменно поражают ворота соперников. В прошлом туре «Баия» уверенно переиграла «Шапекоэнсе» со счетом 2:0, подтвердив свою боеспособность. Однако в гостях команда действует менее надежно, чем на своем поле, а в пяти выездных матчах регулярно пропускает – в среднем более одного гола за игру. При этом очная статистика дает гостям психологическое преимущество: в четырех из пяти последних личных встреч победу одерживала «Баия», что может сыграть роль в ментальной подготовке к этому противостоянию.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение хозяевам, несмотря на более низкое место в таблице. «Атлетико Минейро» выглядит предпочтительнее за счет домашнего стадиона, надежной обороны и умения добиваться нужного счета в ключевых эпизодах. Голевая серия «Баии» рано или поздно прервется, а в гостях против организованной защиты гостям будет сложно реализовать свой атакующий потенциал. Победа «Атлетико Минейро» с коэффициентом 2.10 выглядит наиболее вероятным исходом этой встречи.

Форма и история личных встреч

В последние годы в очных противостояниях чаще успех сопутствовал «Баии», которая выиграла три из пяти последних матчей при одной ничьей и одной победе «Атлетико». Однако именно домашняя игра для «Атлетико» становится определяющей – в прошлом сезоне хозяева разгромили гостей со счетом 3:0, что показывает их способность переламывать негативную тенденцию при родных трибунах. Нынешняя форма команд говорит о том, что оборона «Атлетико» способна нейтрализовать атакующую мощь «Баии», а домашняя серия может стать решающим аргументом в пользу хозяев.

Личные встречи
30% (6)
40% (8)
30% (6)
25
Забитых мячей
26
1.25
В среднем за матч
1.3
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
06.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 1
13.07.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
3 : 0
16.09.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
4 : 1
07.12.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
13.08.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
2 : 3
03.12.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
25.07.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
14.02.2021
Баия
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 1
20.10.2020
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 1
28.11.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
24.08.2019
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
18.11.2018
Баия
Бразилия. Серия А, 16 тур
Баия
2 : 2
31.07.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 2
12.11.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
20.07.2017
Баия
Бразилия. Серия А, 30 тур
Баия
1 : 1
22.10.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
20.07.2014
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
0 : 0
10.11.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
15.08.2013
Баия
Показать все

Составы команд
Не сыграют
Атлетико Минейро
Точно не сыграют
Patrick
ЦП
Иван Роман
ЦЗ
Лео Дуарте
ЦЗ
Алан Франко
ЦП
Índio
ЦП
Под вопросом
Алан Минда
ПВ
Анхело Пресиадо
ПЗ
Баия
Точно не сыграют
LÃ©o
ЦФ
Лучано Джуба
ЛАЗ
Марко Морено
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Атлетико Минейро» сумеет переиграть «Баию» благодаря более устойчивой обороне, домашнему полю и умению использовать свои моменты. Гости, несмотря на яркую атаку, традиционно испытывают трудности в выездных матчах против организованных соперников, а отсутствие нескольких ключевых игроков может снизить их эффективность в завершающей стадии. Ставка на победу «Атлетико Минейро» за 2.10 выглядит обоснованной, учитывая все перечисленные аргументы. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура между «Атлетико Минейро» и «Баией» состоится 22 июля 2026 года в Белу-Оризонти на стадионе «Арена MRV» и начнется в 01:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Атлетико Минейро» – «Баия»: смотреть онлайн

2.10
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Баия Атлетико Минейро
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