- 19 февраля
- 09:53 Халк забил победный гол в Бразилии на 100-й минуте 2
- 10 февраля
- 21:33 Абрамович присматривается к бразильским клубам 3
- 9 февраля
- 15:47 Видео 36-летний Халк забил два гола со штрафных в одном матче 9
- 1 февраля
- 00:29 36-летний Халк сбросил почти 6 килограмм за один матч в Бразилии 13
- 3 января
- 18:44 Бывший клуб Дзюбы близок к подписанию Халка 3
- 18 декабря 2022
- 12:01 Фото «Атлетико Минейро» презентовал Фукса. Он арендован у ЦСКА 2
- 17 декабря 2022
- 19:30 У ЦСКА есть опция досрочного возвращения Фукса из «Атлетико Минейро»
- 16 декабря 2022
- 21:12 Агент Фукса допустил, что бразилец вернется в ЦСКА
- 20:39 Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро» 4
- 12 декабря 2022
- 18:52 Агент Фукса отреагировал на новость о переходе защитника ЦСКА в «Атлетико Минейро»
- 13:20 «Атлетико Минейро» полностью согласовал аренду защитника ЦСКА 1
- 10 декабря 2022
- 18:46 Фукс согласился покинуть ЦСКА ради «Атлетико Минейро» (Жорже Никола) 1
- 26 ноября 2022
- 21:18 Агент подтвердил возвращение Алонсо в «Краснодар» 3
- 10 ноября 2022
- 11:59 Хуниор Алонсо зимой не вернется в «Краснодар» 1
- 29 сентября 2022
- 20:15 Халк пригрозил покинуть «Атлетико Минейро» из-за критики фанатов 1
- 13 августа 2022
- 15:57 В «Атлетико Минейро» прокомментировали информацию о возможном переходе Рубенса в «Спартак» 1
- 09:47 Агент Рубенса отреагировал на новость об интересе «Спартака»
- 01:25 «Спартак» намерен заплатить 7 миллионов за Рубенса 12
- 12 августа 2022
- 11:03 Агент вингера «Атлетико Минейро» Рубенса рассказал об интересе от «Динамо»
- 14 июля 2022
- 21:34 «Пришлось выпить литров 30 воды». Халк 4 часа не мог сдать анализ мочи из-за обезвоживания 13
- 5 июля 2022
- 08:46 «Динамо» готово заплатить 6 миллионов за Рубенса из «Атлетико Минейро» 2
- 1 июля 2022
- 07:44 Алонсо допустил возвращение в «Краснодар» в 2023 году
- 24 июня 2022
- 07:25 Агенты Отавио прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
- 21 июня 2022
- 21:56 36-лений Годин перешел в аргентинский «Велес Сарсфилд»
- 4 июня 2022
- 08:38 Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей» 10
- 20 мая 2022
- 10:49 Дубль Халка вывел «Атлетико Минейро» в плей-офф Кубка Либертадорес
- 11 мая 2022
- 10:53 Халка могут дисквалифицировать на 12 игр за удар соперника в пах 2
- 17 марта 2022
- 08:20 «Атлетико Минейро» продлил контракт с Халком
- 14 марта 2022
- 22:36 Агент Алонсо: «Хуниор не вернется в «Краснодар» 3
- 19:56 Алонсо вернулся в «Атлетико Минейро». В январе «Краснодар» купил его за 8 миллионов 3