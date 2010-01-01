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€ 88 млн

Атлетико Минейро - результаты матчей

Белу-Оризонти
Бразилия. Серия А
Стадион:
Арена МРВ
Сайт:
http://www.atletico.com.br/
Тренер:
Эдуардо Домингес
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
12.09 | 22:00
Атлетико Минейро
3 : 1
Флуминенсе
06.09 | 00:30
Сан-Паулу
2 : 0
Атлетико Минейро
30.08 | 00:30
Атлетико Минейро
2 : 1
Витория
23.08 | 00:30
Интернасьонал
0 : 0
Атлетико Минейро
16.08 | 22:00
Атлетико Минейро
3 : 0
Гремио
09.08 | 00:30
Ремо
2 : 2
Атлетико Минейро
29.07 | 23:00
Атлетико Минейро
0 : 0
Брагантино
27.07 | 01:30
Палмейрас
1 : 2
Атлетико Минейро
22.07 | 01:30
Атлетико Минейро
1 : 1
Баия
31.05 | 22:00
Васко да Гама
0 : 1
Атлетико Минейро
25.05 | 00:30
Коринтианс
1 : 0
Атлетико Минейро
17.05 | 00:30
Атлетико Минейро
3 : 1
Мирассол
10.05 | 22:00
Атлетико Минейро
1 : 1
Ботафого
03.05 | 03:00
Крузейро
1 : 3
Атлетико Минейро
27.04 | 02:30
Атлетико Минейро
0 : 4
Фламенго
19.04 | 22:00
Коритиба
2 : 0
Атлетико Минейро
12.04 | 02:00
Сантос
1 : 0
Атлетико Минейро
05.04 | 23:30
Атлетико Минейро
2 : 1
Атлетико Паранаэнсе
03.04 | 01:00
Шапекоэнсе
0 : 4
Атлетико Минейро
22.03 | 00:30
Флуминенсе
1 : 0
Атлетико Минейро
19.03 | 02:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Сан-Паулу
15.03 | 00:30
Витория
2 : 0
Атлетико Минейро
12.03 | 01:00
Атлетико Минейро
1 : 0
Интернасьонал
26.02 | 03:30
Гремио
2 : 1
Атлетико Минейро
12.02 | 02:00
Атлетико Минейро
3 : 3
Ремо
05.02 | 01:00
Брагантино
1 : 0
Атлетико Минейро
29.01 | 01:00
Атлетико Минейро
2 : 2
Палмейрас
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