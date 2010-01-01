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    Атлетико Минейро - результаты

    Город Белу-Оризонти
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.atletico.com.br/
    Стадион Минейран
    Тренер Алекси "Кука" Стивал
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро
    37 тур
    		11 ноября, пятница 02:00 Атлетико Минейро 3:0 Куяба
    36 тур
    		8 ноября, вторник 02:00 Атлетико Минейро 0:2 Ботафого
    35 тур
    		2 ноября, среда 03:30 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро
    34 тур
    		28 октября, пятница 01:30 Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде
    33 тур
    		25 октября, вторник 02:00 Форталеза 0:0 Атлетико Минейро
    32 тур
    		16 октября, воскресенье 02:30 Фламенго 1:0 Атлетико Минейро
    31 тур
    		10 октября, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сеара
    30 тур
    		6 октября, четверг 03:30 Сантос 1:2 Атлетико Минейро
    29 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Атлетико Минейро 2:0 Флуминенсе
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас
    27 тур
    		17 сентября, суббота 22:30 Аваи 1:0 Атлетико Минейро
    26 тур
    		7 сентября, среда 23:00 Атлетико Минейро 1:1 Брагантино
    25 тур
    		5 сентября, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Минейро
    24 тур
    		28 августа, воскресенье 22:00 Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
    23 тур
    		20 августа, суббота 22:30 Атлетико Минейро 0:1 Гойас
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Коритиба 0:1 Атлетико Минейро
    21 тур
    		8 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Паранаэнсе
    20 тур
    		31 июля, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:0 Атлетико Минейро
    19 тур
    		25 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 1:2 Коринтианс
    18 тур
    		22 июля, пятница 01:00 Куяба 1:1 Атлетико Минейро
    17 тур
    		18 июля, понедельник 00:00 Ботафого 0:1 Атлетико Минейро
    16 тур
    		11 июля, понедельник 00:00 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу
    15 тур
    		2 июля, суббота 22:30 Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро
    14 тур
    		26 июня, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 3:2 Форталеза
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго
    12 тур
    		16 июня, четверг 01:00 Сеара 0:0 Атлетико Минейро
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 1:1 Сантос
    10 тур
    		9 июня, четверг 03:30 Флуминенсе 5:3 Атлетико Минейро
    9 тур
    		5 июня, воскресенье 22:00 Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро
    8 тур
    		30 мая, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:1 Аваи
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Гойяненсе
    7 тур
    		12 мая, четверг 02:30 Брагантино 1:1 Атлетико Минейро
    5 тур
    		7 мая, суббота 22:30 Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 00:30 Гойас 2:2 Атлетико Минейро
    3 тур
    		24 апреля, воскресенье 03:00 Атлетико Минейро 2:2 Коритиба
    2 тур
    		18 апреля, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:0 Интернасьонал
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