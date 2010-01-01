Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|0:1
|Атлетико Минейро
|37 тур
|11 ноября, пятница
|02:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Куяба
|36 тур
|8 ноября, вторник
|02:00
|Атлетико Минейро
|0:2
|Ботафого
|35 тур
|2 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|2:2
|Атлетико Минейро
|34 тур
|28 октября, пятница
|01:30
|Атлетико Минейро
|1:0
|Жувентуде
|33 тур
|25 октября, вторник
|02:00
|Форталеза
|0:0
|Атлетико Минейро
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|02:30
|Фламенго
|1:0
|Атлетико Минейро
|31 тур
|10 октября, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Сеара
|30 тур
|6 октября, четверг
|03:30
|Сантос
|1:2
|Атлетико Минейро
|29 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|0:1
|Палмейрас
|27 тур
|17 сентября, суббота
|22:30
|Аваи
|1:0
|Атлетико Минейро
|26 тур
|7 сентября, среда
|23:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Брагантино
|25 тур
|5 сентября, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:2
|Атлетико Минейро
|24 тур
|28 августа, воскресенье
|22:00
|Америка Минейро
|1:1
|Атлетико Минейро
|23 тур
|20 августа, суббота
|22:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Гойас
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|0:1
|Атлетико Минейро
|21 тур
|8 августа, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе
|20 тур
|31 июля, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:0
|Атлетико Минейро
|19 тур
|25 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|1:2
|Коринтианс
|18 тур
|22 июля, пятница
|01:00
|Куяба
|1:1
|Атлетико Минейро
|17 тур
|18 июля, понедельник
|00:00
|Ботафого
|0:1
|Атлетико Минейро
|16 тур
|11 июля, понедельник
|00:00
|Атлетико Минейро
|0:0
|Сан-Паулу
|15 тур
|2 июля, суббота
|22:30
|Жувентуде
|1:2
|Атлетико Минейро
|14 тур
|26 июня, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|3:2
|Форталеза
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Фламенго
|12 тур
|16 июня, четверг
|01:00
|Сеара
|0:0
|Атлетико Минейро
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Сантос
|10 тур
|9 июня, четверг
|03:30
|Флуминенсе
|5:3
|Атлетико Минейро
|9 тур
|5 июня, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|0:0
|Атлетико Минейро
|8 тур
|30 мая, понедельник
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Аваи
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Атлетико Гойяненсе
|7 тур
|12 мая, четверг
|02:30
|Брагантино
|1:1
|Атлетико Минейро
|5 тур
|7 мая, суббота
|22:30
|Атлетико Минейро
|1:2
|Америка Минейро
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|00:30
|Гойас
|2:2
|Атлетико Минейро
|3 тур
|24 апреля, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|2:2
|Коритиба
|2 тур
|18 апреля, понедельник
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Атлетико Минейро
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Интернасьонал