Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2023
|1 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Атлетико Минейро
|Васко да Гама
|2 тур
|23 апреля, воскресенье
|22:00
|Сантос
|Атлетико Минейро
|3 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Атлетико Минейро
|Атлетико Паранаэнсе
|4 тур
|8 мая, понедельник
|00:30
|Ботафого
|Атлетико Минейро
|5 тур
|11 мая, четверг
|02:00
|Куяба
|Атлетико Минейро
|6 тур
|14 мая, воскресенье
|00:00
|Атлетико Минейро
|Интернасьонал
|7 тур
|21 мая, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|Атлетико Минейро
|8 тур
|29 мая, понедельник
|00:30
|Атлетико Минейро
|Палмейрас
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|00:30
|Крузейро
|Атлетико Минейро
|10 тур
|11 июня, воскресенье
|00:30
|Атлетико Минейро
|Брагантино
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Флуминенсе
|Атлетико Минейро
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Форталеза
|Атлетико Минейро
|13 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Америка Минейро
|14 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Коринтианс
|15 тур
|15 июля, суббота
|00:00
|Гойас
|Атлетико Минейро
|16 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Гремио
|Атлетико Минейро
|17 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Фламенго
|18 тур
|2 августа, среда
|00:00
|Сан-Паулу
|Атлетико Минейро
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Баия
|20 тур
|12 августа, суббота
|00:00
|Васко да Гама
|Атлетико Минейро
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Сантос
|22 тур
|26 августа, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Атлетико Минейро
|23 тур
|2 сентября, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Ботафого
|24 тур
|13 сентября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Куяба
|25 тур
|20 сентября, среда
|00:00
|Интернасьонал
|Атлетико Минейро
|26 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Коритиба
|27 тур
|7 октября, суббота
|00:00
|Палмейрас
|Атлетико Минейро
|28 тур
|18 октября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Крузейро
|29 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Брагантино
|Атлетико Минейро
|30 тур
|25 октября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Флуминенсе
|31 тур
|28 октября, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Форталеза
|32 тур
|1 ноября, среда
|00:00
|Америка Минейро
|Атлетико Минейро
|33 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Коринтианс
|Атлетико Минейро
|34 тур
|11 ноября, суббота
|00:00
|Атлетико Минейро
|Гойас
|35 тур
|22 ноября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Гремио
|36 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|Фламенго
|Атлетико Минейро
|37 тур
|29 ноября, среда
|00:00
|Атлетико Минейро
|Сан-Паулу
|38 тур
|3 декабря, воскресенье
|00:00
|Баия
|Атлетико Минейро