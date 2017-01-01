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    Футбольные матчи
    Испания. Примера, 24 тур
    Сегодня
    16:00
    Алавес
    Вильярреал
    Не начался
    П1
    2.2
    Х
    3.45
    П2
    3.45
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    18:15
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    Не начался
    П1
    1.9
    Х
    3.2
    П2
    5.1
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    20:30
    Реал
    Жирона
    Не начался
    П1
    1.42
    Х
    5.5
    П2
    7.1
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    23:00
    Лас-Пальмас
    Валенсия
    Не начался
    П1
    2.7
    Х
    2.95
    П2
    3.05
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    9 февраля, пятница
    23:00
    Кадис
    Бетис
    0
    2
    Матч завершен
    Завтра, 11 февраля, воскресенье
    16:00
    Хетафе
    Сельта
    Не начался
    П1
    2.3
    Х
    3.1
    П2
    3.6
    Реклама 18+
    18:15
    Мальорка
    Райо Вальекано
    Не начался
    П1
    2.4
    Х
    2.95
    П2
    3.5
    Реклама 18+
    20:30
    Севилья
    Атлетико М
    Не начался
    П1
    3.65
    Х
    3.65
    П2
    2.05
    Реклама 18+
    23:00
    Барселона
    Гранада
    Не начался
    П1
    1.2
    Х
    7.6
    П2
    12.5
    Реклама 18+
    12 февраля, понедельник
    23:00
    Альмерия
    Атлетик Б
    Не начался
    П1
    4.6
    Х
    3.9
    П2
    1.73
    Реклама 18+
    Испания. Примера, 25 тур
    16 февраля, пятница
    23:00
    Вильярреал
    Хетафе
    Не начался
    П1
    2.02
    Х
    3.6
    П2
    3.55
    Реклама 18+
    17 февраля, суббота
    16:00
    Атлетико М
    Лас-Пальмас
    Не начался
    П1
    1.38
    Х
    5
    П2
    8
    Реклама 18+
    18:15
    Осасуна
    Кадис
    Не начался
    П1
    1.73
    Х
    3.45
    П2
    5.4
    Реклама 18+
    20:30
    Сельта
    Барселона
    Не начался
    П1
    3.95
    Х
    3.9
    П2
    1.85
    Реклама 18+
    23:00
    Валенсия
    Севилья
    Не начался
    П1
    2.08
    Х
    3.4
    П2
    3.6
    Реклама 18+
    18 февраля, воскресенье
    16:00
    Райо Вальекано
    Реал
    Не начался
    П1
    5.4
    Х
    4.05
    П2
    1.6
    Реклама 18+
    18:15
    Гранада
    Альмерия
    Не начался
    П1
    2.03
    Х
    3.6
    П2
    3.55
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    20:30
    Мальорка
    Реал Сосьедад
    Не начался
    П1
    3.35
    Х
    2.85
    П2
    2.5
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    23:00
    Бетис
    Алавес
    Не начался
    П1
    2
    Х
    3.4
    П2
    3.85
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    19 февраля, понедельник
    23:00
    Атлетик Б
    Жирона
    Не начался
    П1
    2.05
    Х
    3.6
    П2
    3.5
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    Турнирная таблица
    И В Н П Мячи О
    1Реал23184148:1558
    2Жирона23175152:2556
    3Барселона23155347:3050
    4Атлетико М23153545:2548
    5Атлетик Б23136442:2145
    6Бетис24911428:2538
    7Реал Сосьедад23910432:2137
    8Валенсия23105828:2735
    9Лас-Пальмас2395923:2032
    10Хетафе2379729:3130
    11Осасуна23751126:3626
    12Алавес23751123:3026
    13Райо Вальекано2359920:3024
    14Вильярреал23661133:4524
    15Мальорка23311919:3020
    16Сельта23481124:3220
    17Севилья23481129:3720
    18Кадис242111115:3217
    19Гранада23261523:4512
    20Альмерия23061722:516
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