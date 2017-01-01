Лучшие бомбардиры в истории «Барселоны»: великий аргентинец, «Черная пантера» и звезда «Анжи»
Очень много легенд и недосягаемый Лионель Месси
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Реал
|23
|18
|4
|1
|48:15
|58
|2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52:25
|56
|3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47:30
|50
|4
|Атлетико М
|23
|15
|3
|5
|45:25
|48
|5
|Атлетик Б
|23
|13
|6
|4
|42:21
|45
|6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28:25
|38
|7
|Реал Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32:21
|37
|8
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|28:27
|35
|9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23:20
|32
|10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29:31
|30
|11
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26:36
|26
|12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23:30
|26
|13
|Райо Вальекано
|23
|5
|9
|9
|20:30
|24
|14
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33:45
|24
|15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19:30
|20
|16
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24:32
|20
|17
|Севилья
|23
|4
|8
|11
|29:37
|20
|18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15:32
|17
|19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23:45
|12
|20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22:51
|6
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Беллингем
|Реал
|14
|2
|Довбик
|Жирона
|14
|3
|Майорал
|Хетафе
|14
|4
|Мората
|Атлетико
|13
|5
|Гризманн
|Атлетико
|11
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Савио
|Жирона
|7
|2
|Кроос
|Реал
|7
|3
|Уильямс
|Атлетик
|6
|4
|Баэна
|Вильярреал
|6
|5
|Коуто
|Жирона
|6