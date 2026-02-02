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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Трансферы Ла Лиги

Алавес
Витория-Гастейс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Диабате И.
ГАИС
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Коски В.
Истра 1961
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПВ Перес А.
Уэска
1 млн €
28.01.26 / 30.06.30
АП Суарес Д.
Вильярреал
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Пачеко Х.
Реал Сосьедад
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦФ Бойе Л.
Гранада
5,80 млн €
22.08.25 / 30.06.29
ЦФ Диас М.
Без клуба
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЦП Аленья К.
Хетафе
1 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦП Калебе
Форталеза
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ВР Фернандес Р.
Мирандес
Свободный агент
14.07.25 / 07.07.26
ЛЗ Кастро Х.
ПАОК
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.27
ЦП Ибаньес П.
Осасуна
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мараш Н.
Мирандес
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ПВ Висенте К.
Бирмингем Сити
8 млн €
27.01.26 / 30.06.29
ЛЗ Диарра М.
Андерлехт
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ПВ Новоа У.
Мирандес
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ВР Родригес А.
Сарагоса
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЦФ Вильялибре А.
Расинг
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦП Диалло С.
Леонеса
Аренда
03.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Моуриньо С.
Атлетико
4 млн €
31.07.25 / 01.08.25
ЦЗ Абкар А.
Хетафе
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.28
ЦФ Паничелли Х.
Страсбур
17 млн €
27.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Седлар А.
Трактор
Свободный агент
16.07.25 / -
ВР Овоно Х.
ФК Андорра
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
ЛВ Конечны Т.
Расинг Клуб
3 млн €
11.07.25 / -
ЦП Мендес Т.
Алверка
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Пика А.
Мирандес
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
ЦФ Кике
Эспаньол
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Атлетик
Бильбао
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Ляпорт Э.
Аль-Наср
10 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ПЗ Аресо Х.
Осасуна
12 млн €
22.07.25 / 30.06.31
ЦП Наварро Р.
Мальорка
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Венцедор У.
Леванте
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Арес А.
Эйбар
Свободный агент
17.08.25 / 30.06.30
АП Каналес П.
Расинг
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ПЗ Ринкон У.
Жирона
Аренда 200 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
ЛВ Джало А.
Аль-Гарафа
Аренда 3 млн €
28.07.25 / 30.06.26
ЦФ Мартон Х.
Эйбар
?
16.07.25 / 30.06.28
ВР Агирресабала Х.
Валенсия
Аренда 1 млн €
11.07.25 / 30.06.26
ПЗ де Маркос О.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Атлетико
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Мендоса Р.
Эльче
16 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЦП Варгас О.
Сиэтл
3 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Лукман А.
Аталанта
35 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Гонсалес Н.
Ювентус
Аренда 950 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Распадори Д.
Наполи
22 млн €
11.08.25 / 15.01.26
ЦЗ Моуриньо С.
Алавес
4 млн €
31.07.25 / 01.08.25
ЦЗ Ганцко Д.
Фейеноорд
26 млн €
24.07.25 / -
ПЗ Пубиль М.
Альмерия
16 млн €
23.07.25 / 30.06.30
АП Алмада Т.
Ботафого
21 млн €
17.07.25 / 30.06.30
ЦП Кардозо Д.
Бетис
24 млн €
16.07.25 / -
ЛВ Баэна А.
Вильярреал
42 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Руджери М.
Аталанта
17 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Де Пауль Р.
Интер Майами
15 млн €
26.01.26 / -
ЦП Де Пауль Р.
Интер Майами
15 млн €
23.01.26 / 31.12.29
ЦФ Распадори Д.
Аталанта
22 млн €
15.01.26 / 30.06.30
ЦП Галлахер К.
Тоттенхэм
40 млн €
14.01.26 / 30.06.31
ЦФ Мартин К.
Райо Вальекано
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Галан Х.
Осасуна
500 тыс €
01.01.26 / 01.07.26
ПЗ Аспиликуэта С.
Севилья
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦП Витсель А.
Жирона
Свободный агент
12.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Моуриньо С.
Вильярреал
10 млн €
01.08.25 / 30.06.30
АП Лемар Т.
Жирона
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЛВ Лино С.
Фламенго
22 млн €
29.07.25 / 31.12.29
ЦП Де Пауль Р.
Интер Майами
Аренда
25.07.25 / 31.12.25
ЦП Ньигес С.
Фламенго
Свободный агент
23.07.25 / -
ВР Молдован Х.
Овьедо
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
ПВ Корреа А.
Тигрес УАНЛ
8 млн €
09.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Рейнилду
Сандерленд
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ПВ Рикельме Р.
Бетис
8 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ОП Вермерен А.
РБ Лейпциг
20 млн €
01.07.25 / -
Барселона
Барселона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Канселу Ж.
Аль-Хиляль
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЛВ Рэшфорд М.
Манчестер Юнайтед
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ПВ Барджи Р.
Копенгаген
2,50 млн €
14.07.25 / -
ВР Гарсия Ж.
Эспаньол
25 млн €
01.07.25 / 30.06.31
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Фернандес Д.
ПСЖ
8,20 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ВР тер Стеген М.
Жирона
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ПЗ Форт Э.
Эльче
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Ромеу О.
Без клуба
Свободный агент
31.08.25 / 06.11.25
ВР Пенья И.
Эльче
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Мартинес И.
Аль-Наср
Свободный агент
10.08.25 / 01.07.26
ЦФ Виктор П.
Брага
12 млн €
25.07.25 / 30.06.30
ВР Якобишвили А.
ФК Андорра
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
АП Торре П.
Мальорка
5 млн €
14.07.25 / 30.06.29
ВР Астралага А.
Гранада
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Валье А.
Комо
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Фати А.
Монако
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Бетис
Севилья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Фидальго А.
Америка
2 млн €
01.02.26 / 30.06.30
ЦП Амрабат С.
Фенербахче
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Антони
Манчестер Юнайтед
22 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦП Деосса Н.
Монтеррей
11,70 млн €
04.08.25 / 30.06.30
ВР Лопес П.
Толука
Свободный агент
22.07.25 / -
ЛЗ Фирпо Х.
Лидс
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.28
ПВ Рикельме Р.
Атлетико
8 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Натан
Наполи
9 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Вальес А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аррибас С.
Кадис
?
29.01.26 / 30.06.29
ЦФ Лосада И.
Леванте
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Менди Н.
Райо Вальекано
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЦФ Иглесиас Б.
Сельта
2 млн €
12.08.25 / 30.06.27
ВР Вьейтес Ф.
Без клуба
Свободный агент
12.08.25 / 06.09.25
ЛЗ Перро Р.
Лилль
3 млн €
08.08.25 / 30.06.28
ЦП Флорес М.
Арука
Аренда
26.07.25 / 30.06.26
ОП Карвалью В.
Пачука
Свободный агент
25.07.25 / -
ЦП Кардозо Д.
Атлетико
24 млн €
16.07.25 / -
ВР Фернандеш Г.
Вальядолид
Аренда
09.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Аррибас С.
Уэска
Аренда
07.07.25 / 28.01.26
ЛВ Родригес Х.
Комо
22,50 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Висус Р.
Видзев
425 тыс €
02.07.25 / -
ЦФ Хуанми
Хетафе
1,20 млн €
01.07.25 / -
ПВ Кольядо А.
Аль-Шамаль
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ВР Силва Р.
Спортинг
4,70 млн €
01.07.25 / -
ПЗ Сабали Ю.
Аль-Духаиль
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Валенсия
Валенсия
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Саравия Р.
Без клуба
Свободный агент
23.02.26 / 01.07.26
ЦП Родригес Г.
Вест Хэм
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦЗ Нуньес У.
Сельта
Аренда
24.01.26 / -
ЦЗ Нуньес У.
Сельта
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦФ Садик У.
Реал Сосьедад
5 млн €
08.01.26 / 30.06.28
ЦФ Белтран Л.
Фиорентина
Аренда 900 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Рамазани Л.
Лидс
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЛВ Данжума А.
Вильярреал
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.28
ЦП Угринич Ф.
Янг Бойз
4 млн €
08.08.25 / 30.06.29
ОП Сантамария Б.
Ренн
2 млн €
07.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Копете Х.
Мальорка
3,60 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ВР Агирресабала Х.
Атлетик
Аренда 1 млн €
11.07.25 / 30.06.26
ЦФ Раба Д.
Леганес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Каньос С.
Вальядолид
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мари А.
Мирандес
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Гильямон У.
Хайдук
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
ПВ Перес Ф.
Райо Вальекано
1 млн €
15.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Озкаджар Д.
Кельн
Аренда 225 тыс €
09.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Москера К.
Арсенал
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гасиоровски Я.
ПСВ
9,80 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Кордоба И.
Мирандес
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ЦФ Валера Х.
Эльче
100 тыс €
03.07.25 / 30.06.27
ВР Хауме
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 08.09.25
Вильярреал
Вильярреал
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПАЗ Фримен А.
Орландо Сити
3,50 млн €
29.01.26 / 30.06.32
ЛВ Гонсалес А.
Севилья
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЛВ Фернандес Т.
Велес Сарсфилд
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.31
ЛВ Соломон М.
Тоттенхэм
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
ЦФ Микаутадзе Ж.
Лион
31 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Олувасейи Т.
Миннесота Юнайтед
8 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ВР Тенас А.
ПСЖ
2,50 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ОП Вейга Р.
Челси
24,50 млн €
22.08.25 / -
ЦП Парти Т.
Арсенал
Свободный агент
07.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Моуриньо С.
Атлетико
10 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ПВ Бьюкенан Т.
Интер
9 млн €
29.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Марин Р.
Наполи
Аренда 1 млн €
03.07.25 / 30.06.26
АП Молейро А.
Лас-Пальмас
16 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Фернандес Т.
Овьедо
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Акомах И.
Райо Вальекано
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ПЗ Альтимира А.
Депортиво
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Альбиоль Р.
Пиза
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦФ Этта-Эйонг К.
Леванте
3 млн €
01.09.25 / 30.06.29
АП Суарес Д.
Алавес
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ПВ Пино Й.
Кристал Пэлас
30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Байи Э.
Овьедо
Свободный агент
18.08.25 / 01.07.26
ЛВ Данжума А.
Валенсия
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.28
ЦФ Паскуаль Х.
Гранада
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ЦФ Форес А.
Овьедо
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЦФ Барри Т.
Эвертон
30 млн €
09.07.25 / -
ЛВ Баэна А.
Атлетико
42 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ОП Террац Р.
Эспаньол
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Альбиоль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ПЗ Фемения К.
Хетафе
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Жирона
Жирона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Бланко Р.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ЦП Бельтран Ф.
Сельта
150 тыс €
20.01.26 / 30.06.30
ВР тер Стеген М.
Барселона
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
АП Эчеверри К.
Манчестер Сити
Аренда
18.01.26 / 30.06.26
ВР Ливакович Д.
Фенербахче
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЛВ Хиль Б.
Тоттенхэм
6 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Ванат В.
Динамо К
15 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦП Унаи А.
Марсель
6 млн €
30.08.25 / -
ЛЗ Алекс Морено
Астон Вилла
Свободный агент
22.08.25 / -
ЦП Витсель А.
Атлетико
Свободный агент
12.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Рейс В.
Манчестер Сити
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
АП Лемар Т.
Атлетико
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ПЗ Ринкон У.
Атлетик
Аренда 200 тыс €
29.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Асприлья Я.
Галатасарай
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Якобишвили А.
Тенерифе
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Солис Д.
Бирмингем Сити
Аренда 500 тыс €
17.01.26 / 30.06.26
ЦП Эррера Я.
Реал Сосьедад
11 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Миовски Б.
Рейнджерс
3 млн €
30.08.25 / 30.06.29
ОП Крейчи Л.
Вулверхэмптон
Аренда 22,50 млн €
28.08.25 / 30.06.26
ОП Кебе И.
Пенафиел
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ЛЗ Гутьеррес М.
Наполи
18 млн €
19.08.25 / -
ЦЗ Якобишвили А.
ФК Андорра
Аренда
15.08.25 / 21.01.26
ПВ Фернандес В.
Сарагоса
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЛВ Гарсия Д.
ФК Андорра
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
АП Мисехуи Г.
Арис
Аренда
21.07.25 / 30.06.26
ЛВ Чайра И.
Овьедо
1,50 млн €
11.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Хуанпе
Атлетико Сан-Луис
Свободный агент
03.07.25 / 31.05.27
Леванте
Валенсия
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Рагубер У.
Лилль
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ЦП Венцедор У.
Атлетик
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Этта-Эйонг К.
Вильярреал
3 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ВР Райан М.
Ланс
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ЦФ Лосада И.
Бетис
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
ЦФ Койялипу Г.
Ланс
Аренда 500 тыс €
29.07.25 / 28.01.26
ЛЗ Санчес М.
Сельта
Аренда
25.07.25 / 30.06.26
ЦП Оласагасти Й.
Реал Сосьедад
500 тыс €
16.07.25 / -
ЦЗ Морено М.
Фиорентина
Аренда 500 тыс €
11.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Маттурро А.
Дженоа
Аренда 500 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ПЗ Тольян Д.
Сассуоло
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ЦФ Гарсия В.
Эльденсе
Свободный агент
03.07.25 / -
ОП Арриага К.
Партизан
500 тыс €
02.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кабельо Х.
Мирандес
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦП Лосано С.
Ягеллония
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.27
ВР Пастор А.
Риу Аве
Свободный агент
01.09.25 / 02.02.26
ВР Пастор А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЛВ Кортес П.
Леонеса
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Клементе О.
Грассхоппер
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.27
ВР Андрес
Альмерия
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ЦП Алгобия А.
АВС
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
ЦП Иборра В.
Завершил
Завершил
04.07.25 / -
ЦЗ Микел И.
Леганес
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.26
ЦП Кочорашвили Г.
Спортинг
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лувумбо З.
Кальяри
Аренда 300 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Калумба Д.
Анжер
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Кумбула М.
Рома
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ЦФ Жозеф М.
Лидс
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ВР Бергстрем Л.
Челси
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
АП Торре П.
Барселона
5 млн €
14.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ларин К.
Саутгемптон
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Родригес Д.
Леганес
Свободный агент
21.01.26 / 30.06.26
ЦФ Доменек М.
Сеута
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
АП Родригес Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Ларин К.
Фейеноорд
Аренда
02.09.25 / 01.02.26
ЦП Салас Я.
Кордоба
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Луна Д.
Уэска
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ВР Грейф Д.
Лион
4 млн €
18.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Копете Х.
Валенсия
3,60 млн €
28.07.25 / 30.06.29
ЦЗ ван дер Хейден С.
Гент
2 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ЦП Наварро Р.
Атлетик
Свободный агент
01.07.25 / -
Овьедо
Овьедо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Фернандес Т.
Вильярреал
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Борбас Т.
Брагантино
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ОП Фонсека Н.
Леон
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Лопес Х.
Реал Сосьедад
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Карму Д.
Ноттингем Форест
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЛВ Брекало Й.
Фиорентина
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЦП Дендокер Л.
Астон Вилла
Свободный агент
19.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Байи Э.
Вильярреал
Свободный агент
18.08.25 / 01.07.26
ЦП Эджария О.
Без клуба
Свободный агент
13.08.25 / 01.07.26
ЦФ Форес А.
Вильярреал
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ВР Молдован Х.
Атлетико
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
АП Илич Л.
Црвена Звезда
2 млн €
18.07.25 / -
ЛВ Чайра И.
Жирона
1,50 млн €
11.07.25 / 30.06.28
ЦП Рейна А.
Мирандес
Свободный агент
06.07.25 / 30.06.27
ЦФ Рондон Х.
Пачука
Аренда
03.07.25 / 30.06.26
ЦП Домингес Б.
Дебрецен
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Брекало Й.
Герта
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.26
АП Кардеро А.
АЕК
Аренда
31.01.26 / -
ЦП Домингес Б.
Гурник
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Луэнго О.
Бургос
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
ПЗ Лемос А.
Гранада
Свободный агент
17.01.26 / -
ПЗ Лемос А.
Гранада
Свободный агент
12.01.26 / 01.07.26
ПВ Портильо Ф.
Уэска
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЛВ Санчес Б.
Без клуба
Свободный агент
29.08.25 / -
АП Кардеро А.
Мирандес
Аренда
20.08.25 / 30.01.26
ЦП де ла Фуэнте П.
Сарагоса
Свободный агент
02.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Помарес К.
Сарагоса
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ЦП де ла Хос С.
Без клуба
Свободный агент
12.07.25 / -
ВР Браа К.
Родез
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Осасуна
Памплона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Моро Р.
Аякс
5 млн €
22.01.26 / 30.06.31
ЛЗ Галан Х.
Атлетико
500 тыс €
01.01.26 / 01.07.26
ПВ Бекер Ш.
Реал Сосьедад
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЛВ Муньос В.
Реал
25 млн €
11.07.25 / 01.07.26
ПЗ Розье В.
Леганес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Бекер Ш.
Майнц
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Аресо Х.
Атлетик
12 млн €
22.07.25 / 30.06.31
ЦФ Арнайц Х.
Гранада
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.27
ЦП Ибаньес П.
Алавес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гарсия У.
Панетоликос
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ПЗ Пенья Р.
Леганес
Свободный агент
01.07.25 / -
Райо Вальекано
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Акомах И.
Вильярреал
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦФ Мартин К.
Атлетико
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ЦФ Алемао
Пачука
4,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Менди Н.
Бетис
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ПВ Перес Ф.
Валенсия
1 млн €
15.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Вертроувд Й.
Кастельон
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ОП Гумбау Ж.
Гранада
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Фелипе Л.
Марсель
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ВР Баталья А.
Ривер Плейт
1,60 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Фернандес П.
Кадис
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Это'О Э.
Мирандес
Аренда
01.09.25 / 15.01.26
АП Монтьель Д.
Карабах
Свободный агент
03.08.25 / 30.06.27
ЦФ де Томас Р.
Аль-Вакра
Аренда
20.07.25 / 30.06.26
ВР Морро М.
Лейрия
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Эрнандес А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
ЦФ Гвардиола С.
Кордоба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Реал
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Мастантуоно Ф.
Ривер Плейт
45 млн €
14.08.25 / 30.06.31
ЛЗ Каррерас А.
Бенфика
50 млн €
14.07.25 / 30.06.31
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эндрик
Лион
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ПВ Васкес Л.
Байер
Свободный агент
26.08.25 / -
АП Рейньер
Атлетико Минейро
Свободный агент
08.08.25 / 31.12.29
ЦП Мартин М.
Хетафе
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ЦФ Родригес А.
Эльче
2 млн €
22.07.25 / -
ЦЗ Вальехо Х.
Альбасете
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
ЦП Модрич Л.
Милан
Свободный агент
14.07.25 / 01.07.26
ЛВ Муньос В.
Осасуна
25 млн €
11.07.25 / 01.07.26
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уэсли
Аль-Наср
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦП Солер К.
ПСЖ
6 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦП Эррера Я.
Жирона
11 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛВ Гедеш Г.
Вулверхэмптон
4 млн €
04.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Чалета-Цар Д.
Лион
Аренда 500 тыс €
01.08.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Садик У.
Валенсия
5 млн €
08.01.26 / 30.06.28
ПВ Бекер Ш.
Осасуна
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ПЗ Траоре Х.
Париж
4,50 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ЛЗ Лопес Х.
Овьедо
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гонсалес У.
Эспаньол
5 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Пачеко Х.
Алавес
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦФ Фернандес Луна К.
Мирандес
Аренда
19.08.25 / 30.06.26
ЦП Оласагасти Й.
Леванте
500 тыс €
16.07.25 / -
ЦП Субименди М.
Арсенал
70 млн €
06.07.25 / 30.06.30
АП Магунаселайя Й.
Эйбар
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Севилья
Севилья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Мопе Н.
Марсель
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦФ Санчес А.
Удинезе
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦЗ Кардосо Ф.
Порту
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ОП Менди Б.
Трабзонспор
Аренда 250 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Аспиликуэта С.
Атлетико
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ВР Влаходимос О.
Ньюкасл
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Суасо Г.
Тулуза
Свободный агент
12.07.25 / -
ЛВ Гонсалес А.
Сельта
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Гонсалес А.
Вильярреал
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Фернандес А.
Депортиво
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦФ Ихеначо К.
Селтик
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ Ихеначо К.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ПВ Лукебакио Д.
Бенфика
20 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛЗ Педроса А.
Эльче
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Идумбо Мусамбо С.
Монако
10 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Баде Л.
Байер
25 млн €
21.08.25 / 30.06.30
ЦФ Мир Р.
Эльче
Аренда
17.08.25 / 30.06.26
ПВ Сусо
Кадис
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Сельта
Виго
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Нуньес А.
Эльче
1 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Весино М.
Лацио
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ПВ Лопес Ф.
Вулверхэмптон
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦФ Иглесиас Б.
Бетис
2 млн €
12.08.25 / 30.06.27
АП Сарагоса Б.
Бавария
Аренда 1 млн €
30.07.25 / 01.02.26
ПВ Хутгла Ф.
Брюгге
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Мориба И.
РБ Лейпциг
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ВР Раду И.
Венеция
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП де ла Торре Л.
Шарлотт
300 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ПВ Альенде Т.
Интер Майами
5 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Нуньес У.
Валенсия
Аренда
24.01.26 / -
ЦЗ Нуньес У.
Валенсия
Аренда
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Бельтран Ф.
Жирона
150 тыс €
20.01.26 / 30.06.30
АП Родригес Д.
Расинг
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Санчес М.
Леванте
Аренда
25.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Нуньес У.
Верона
Аренда
25.07.25 / 24.01.26
ПВ Перес К.
Арис
Аренда
10.07.25 / 30.06.26
ЦП Дотор К.
Малага
Аренда
08.07.25 / 30.06.26
ПВ Лопес Ф.
Вулверхэмптон
23 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ПВ Родригес М.
Утрехт
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЛВ Гонсалес А.
Севилья
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Жаилсон
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ЦФ Ларсен Й.
Вулверхэмптон
27 млн €
01.07.25 / 02.02.26
ПЗ Манкильо Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 22.11.25
Хетафе
Хетафе
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бирманчевич В.
Спарта
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Васкес Л.
Андерлехт
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Ромеро С.
Брюгге
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦФ Сатриано М.
Лион
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Боселли С.
Ривер Плейт
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ПЗ Ньом А.
Без клуба
Свободный агент
20.09.25 / 01.07.26
ЦФ Камара А.
Халл Сити
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Мартин М.
Реал
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Абкар А.
Алавес
Свободный агент
29.07.25 / 30.06.28
ЦП Муньос Х.
Лас-Пальмас
Свободный агент
04.07.25 / -
ЛВ Лисо А.
Сарагоса
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
ПВ Санкрис А.
Бургос
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.28
ЦФ Хуанми
Бетис
1,20 млн €
01.07.25 / -
ОП Нею И.
Леганес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ПЗ Фемения К.
Вильярреал
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ да Коста К.
Андерлехт
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Нею И.
Аль-Охдуд
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПЗ Сола А.
Гранада
Свободный агент
01.09.25 / 07.07.26
ПВ Федерико П.
Вальядолид
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Уче К.
Кристал Пэлас
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Альдрете О.
Сандерленд
11,60 млн €
12.08.25 / -
ЦЗ Беррокаль Х.
Атланта Юнайтед
Аренда
25.07.25 / 30.06.26
ЦП Сантьяго Й.
Верона
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
ЦП Аленья К.
Алавес
1 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ПЗ Ньом А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 20.09.25
ЛЗ Бернат Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.02.26
Эльче
Эльче
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Сангаре Б.
Рома
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Моренте Т.
Лечче
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Вильяр Г.
Динамо Загреб
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЛВ Сепеда Л.
Коло-Коло
1,85 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ПЗ Форт Э.
Барселона
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Педроса А.
Севилья
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Диангана Г.
Вест Бромвич
Свободный агент
30.08.25 / 30.06.27
ВР Пенья И.
Барселона
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ЦФ Силва А.
РБ Лейпциг
1 млн €
18.08.25 / 01.07.26
ЦФ Мир Р.
Севилья
Аренда
17.08.25 / 30.06.26
ОП Редондо Ф.
Интер Майами
2,15 млн €
14.08.25 / -
ЦЗ Чуст В.
Кадис
Аренда
07.08.25 / 30.06.26
ЦП Нету М.
Бенфика
1,50 млн €
30.07.25 / -
ЦФ Родригес А.
Реал
2 млн €
22.07.25 / -
ЛЗ Петро Л.
Сент-Этьен
Свободный агент
11.07.25 / 02.07.26
ЦФ Валера Х.
Валенсия
100 тыс €
03.07.25 / 30.06.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Мендоса Р.
Атлетико
16 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ПЗ Нуньес А.
Сельта
1 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦЗ Диаби Б.
Гранада
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Эль-Гезуани М.
Тихуана
1,50 млн €
09.09.25 / -
ЛВ Искьердо Х.
АЕК
Свободный агент
01.09.25 / 31.05.27
ЛВ Нуньес Р.
Эльденсе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Искьердо Х.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ПВ Плано О.
Леганес
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Фернандес Меркау Н.
Нью-Йорк Сити
8 млн €
24.07.25 / -
ВР Сан Роман М.
Леганес
Свободный агент
16.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Мартин А.
Кордоба
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Салинас Х.
Эспаньол
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
АП Кастро Н.
Толука
5 млн €
01.07.25 / -
ВР Вернер А.
Росарио Сентраль
Свободный агент
01.07.25 / 16.01.26
ЛВ Рашани Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.09.25
ПЗ Гаспар М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Эспаньол
Барселона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Нгонг С.
Наполи
Аренда 1 млн €
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Гонсалес У.
Реал Сосьедад
5 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ОП Пикель Ч.
Кремонезе
1 млн €
27.08.25 / 06.07.26
ЦЗ Ридель К.
Дармштадт
2 млн €
25.08.25 / 30.06.29
ЛВ Колеошо Л.
Бернли
Аренда
21.08.25 / 08.01.26
ПВ Долан Т.
Блэкберн
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Салинас Х.
Эльче
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Рубио М.
Гранада
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦФ Фернандес Р.
Брага
6,20 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ОП Террац Р.
Вильярреал
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ВР Дмитрович М.
Леганес
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Кике
Алавес
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Эрнандес Х.
Мирандес
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ВР Пачеко Ф.
Аль-Фат
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦЗ Рамон П.
Расинг
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЦП Бауса Р.
Мирандес
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гомес С.
Алверка
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Перес У.
Уэска
Аренда
05.08.25 / 19.01.26
ЦП Грагера Х.
Депортиво
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Смит Д.
Спортинг
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Техеро А.
Арис
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
ВР Гарсия Ж.
Барселона
25 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ЛЗ Оливан Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.12.25
ЦП Агуадо А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Пачеко Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
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