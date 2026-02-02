Алавес
Витория-Гастейс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Диабате И.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Коски В.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
АП Суарес Д.
Свободный агент
29.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Пачеко Х.
Аренда
25.08.25 / 30.06.26
ЦФ Диас М.
Без клуба
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.27
ВР Фернандес Р.
Свободный агент
14.07.25 / 07.07.26
ЦП Ибаньес П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Висенте К.
8 млн €
27.01.26 / 30.06.29
ВР Родригес А.
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
4 млн €
31.07.25 / 01.08.25
ЦФ Паничелли Х.
17 млн €
27.07.25 / 30.06.30
ВР Овоно Х.
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
ЛВ Конечны Т.
3 млн €
11.07.25 / -
Атлетик
Бильбао
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Венцедор У.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Каналес П.
Аренда
15.08.25 / 30.06.26
ЛВ Джало А.
Аренда 3 млн €
28.07.25 / 30.06.26
Аренда 1 млн €
11.07.25 / 30.06.26
ПЗ де Маркос О.
Завершил
Завершил
01.07.25 / -
Атлетико
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Мендоса Р.
16 млн €
02.02.26 / 30.06.31
ЛВ Гонсалес Н.
Аренда 950 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Распадори Д.
22 млн €
11.08.25 / 15.01.26
4 млн €
31.07.25 / 01.08.25
ЦП Кардозо Д.
24 млн €
16.07.25 / -
ЛВ Баэна А.
42 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Руджери М.
17 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
15 млн €
26.01.26 / -
15 млн €
23.01.26 / 31.12.29
ЦФ Распадори Д.
22 млн €
15.01.26 / 30.06.30
ЦП Галлахер К.
40 млн €
14.01.26 / 30.06.31
ЦФ Мартин К.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЦП Витсель А.
Свободный агент
12.08.25 / 01.07.26
10 млн €
01.08.25 / 30.06.30
Аренда
25.07.25 / 31.12.25
ВР Молдован Х.
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
ПВ Корреа А.
8 млн €
09.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Рейнилду
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.27
ПВ Рикельме Р.
8 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ОП Вермерен А.
20 млн €
01.07.25 / -
Барселона
Барселона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Канселу Ж.
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЛВ Рэшфорд М.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ПВ Барджи Р.
2,50 млн €
14.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Фернандес Д.
8,20 млн €
26.01.26 / 30.06.30
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦП Ромеу О.
Без клуба
Свободный агент
31.08.25 / 06.11.25
ЦЗ Мартинес И.
Свободный агент
10.08.25 / 01.07.26
Аренда
15.07.25 / 30.06.26
ВР Астралага А.
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
Бетис
Севилья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Фидальго А.
2 млн €
01.02.26 / 30.06.30
ЦП Амрабат С.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Антони
22 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПВ Рикельме Р.
8 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ВР Вальес А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аррибас С.
?
29.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Менди Н.
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЦФ Иглесиас Б.
2 млн €
12.08.25 / 30.06.27
ВР Вьейтес Ф.
Без клуба
Свободный агент
12.08.25 / 06.09.25
ОП Карвалью В.
Свободный агент
25.07.25 / -
ЦП Кардозо Д.
24 млн €
16.07.25 / -
ВР Фернандеш Г.
Аренда
09.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Аррибас С.
Аренда
07.07.25 / 28.01.26
ЛВ Родригес Х.
22,50 млн €
02.07.25 / 30.06.30
ПВ Кольядо А.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ПЗ Сабали Ю.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Валенсия
Валенсия
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Саравия Р.
Без клуба
Свободный агент
23.02.26 / 01.07.26
ЦП Родригес Г.
Свободный агент
26.01.26 / -
ЦФ Садик У.
5 млн €
08.01.26 / 30.06.28
ЦФ Белтран Л.
Аренда 900 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Рамазани Л.
Аренда
28.08.25 / 30.06.26
ЛВ Данжума А.
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.28
ЦП Угринич Ф.
4 млн €
08.08.25 / 30.06.29
2 млн €
07.08.25 / 30.06.27
Аренда 1 млн €
11.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Каньос С.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Гильямон У.
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
ПВ Перес Ф.
1 млн €
15.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Озкаджар Д.
Аренда 225 тыс €
09.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Москера К.
15 млн €
24.07.25 / 30.06.30
9,80 млн €
10.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Кордоба И.
Аренда
04.07.25 / 30.06.26
ВР Хауме
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 08.09.25
Вильярреал
Вильярреал
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПАЗ Фримен А.
3,50 млн €
29.01.26 / 30.06.32
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.31
ЛВ Соломон М.
Аренда
01.09.25 / 01.01.26
31 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Олувасейи Т.
8 млн €
29.08.25 / 30.06.30
10 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ПВ Бьюкенан Т.
9 млн €
29.07.25 / 30.06.30
АП Молейро А.
16 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ПВ Акомах И.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ПЗ Альтимира А.
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Альбиоль Р.
Свободный агент
02.09.25 / -
3 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Пино Й.
30 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЛВ Данжума А.
Свободный агент
10.08.25 / 30.06.28
ЦФ Паскуаль Х.
500 тыс €
30.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Альбиоль Р.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ПЗ Фемения К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Жирона
Жирона
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Бланко Р.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ЦП Бельтран Ф.
150 тыс €
20.01.26 / 30.06.30
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
АП Эчеверри К.
Аренда
18.01.26 / 30.06.26
ВР Ливакович Д.
Аренда
01.09.25 / 29.01.26
ЛЗ Алекс Морено
Свободный агент
22.08.25 / -
ЦП Витсель А.
Свободный агент
12.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Рейс В.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Асприлья Я.
Аренда
25.01.26 / 30.06.26
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦП Солис Д.
Аренда 500 тыс €
17.01.26 / 30.06.26
ЦП Эррера Я.
11 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Миовски Б.
3 млн €
30.08.25 / 30.06.29
ОП Крейчи Л.
Аренда 22,50 млн €
28.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Гутьеррес М.
18 млн €
19.08.25 / -
Аренда
15.08.25 / 21.01.26
ПВ Фернандес В.
Свободный агент
08.08.25 / 01.07.26
ЛВ Гарсия Д.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
АП Мисехуи Г.
Аренда
21.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Хуанпе
Свободный агент
03.07.25 / 31.05.27
Леванте
Валенсия
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Рагубер У.
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ЦП Венцедор У.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
3 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦФ Койялипу Г.
Аренда 500 тыс €
29.07.25 / 28.01.26
500 тыс €
16.07.25 / -
ЦЗ Морено М.
Аренда 500 тыс €
11.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Маттурро А.
Аренда 500 тыс €
09.07.25 / 30.06.26
ОП Арриага К.
500 тыс €
02.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кабельо Х.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ВР Пастор А.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦП Клементе О.
Свободный агент
21.08.25 / 30.06.27
ЦП Алгобия А.
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
ЦП Иборра В.
Завершил
Завершил
04.07.25 / -
5,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Лувумбо З.
Аренда 300 тыс €
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Калумба Д.
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Кумбула М.
Аренда
18.08.25 / 30.06.26
ВР Бергстрем Л.
Свободный агент
15.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ларин К.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
21.01.26 / 30.06.26
ЦФ Доменек М.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
2 млн €
25.07.25 / 30.06.28
ЦП Наварро Р.
Свободный агент
01.07.25 / -
Овьедо
Овьедо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЦФ Борбас Т.
Аренда
02.01.26 / 30.06.26
ОП Фонсека Н.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Лопес Х.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Карму Д.
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЛВ Брекало Й.
Свободный агент
21.08.25 / 02.02.26
ЦП Дендокер Л.
Свободный агент
19.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Байи Э.
Свободный агент
18.08.25 / 01.07.26
ЦП Эджария О.
Без клуба
Свободный агент
13.08.25 / 01.07.26
ЦФ Форес А.
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ВР Молдован Х.
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
АП Илич Л.
2 млн €
18.07.25 / -
ЦП Домингес Б.
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Брекало Й.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.26
АП Кардеро А.
Аренда
31.01.26 / -
ЦП Домингес Б.
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ПВ Портильо Ф.
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
ЛВ Санчес Б.
Без клуба
Свободный агент
29.08.25 / -
АП Кардеро А.
Аренда
20.08.25 / 30.01.26
Свободный агент
02.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Помарес К.
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ЦП де ла Хос С.
Без клуба
Свободный агент
12.07.25 / -
Осасуна
Памплона
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Ибаньес П.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Гарсия У.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Райо Вальекано
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Акомах И.
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Вертроувд Й.
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
ВР Баталья А.
1,60 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Фернандес П.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Монтьель Д.
Свободный агент
03.08.25 / 30.06.27
ЦФ де Томас Р.
Аренда
20.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Эрнандес А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
ЦФ Гвардиола С.
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Реал
Мадрид
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
45 млн €
14.08.25 / 30.06.31
ЛЗ Каррерас А.
50 млн €
14.07.25 / 30.06.31
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Рейньер
Свободный агент
08.08.25 / 31.12.29
ЦФ Родригес А.
2 млн €
22.07.25 / -
ЦЗ Вальехо Х.
Свободный агент
14.07.25 / 30.06.27
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Гедеш Г.
4 млн €
04.08.25 / 30.06.28
Аренда 500 тыс €
01.08.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гонсалес У.
5 млн €
28.08.25 / 30.06.30
Аренда
19.08.25 / 30.06.26
500 тыс €
16.07.25 / -
ЦП Субименди М.
70 млн €
06.07.25 / 30.06.30
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Севилья
Севилья
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кардосо Ф.
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.28
ОП Менди Б.
Аренда 250 тыс €
01.09.25 / 30.06.26
Свободный агент
29.08.25 / 01.07.26
Аренда
12.08.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Фернандес А.
Свободный агент
01.01.26 / 30.06.27
ЦФ Ихеначо К.
Свободный агент
02.09.25 / 30.06.26
ЦФ Ихеначо К.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
ПВ Лукебакио Д.
20 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЛЗ Педроса А.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
10 млн €
30.08.25 / 30.06.30
Сельта
Виго
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Лопес Ф.
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ЦФ Иглесиас Б.
2 млн €
12.08.25 / 30.06.27
АП Сарагоса Б.
Аренда 1 млн €
30.07.25 / 01.02.26
ЦП Мориба И.
6 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
300 тыс €
26.01.26 / 30.06.29
ПВ Альенде Т.
5 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ЦП Бельтран Ф.
150 тыс €
20.01.26 / 30.06.30
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ПВ Лопес Ф.
23 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ПВ Родригес М.
1,25 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Жаилсон
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.09.25
ЦФ Ларсен Й.
27 млн €
01.07.25 / 02.02.26
ПЗ Манкильо Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Гуаита В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 22.11.25
Хетафе
Хетафе
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сатриано М.
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Боселли С.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ПЗ Ньом А.
Без клуба
Свободный агент
20.09.25 / 01.07.26
ЦП Муньос Х.
Свободный агент
04.07.25 / -
ПВ Санкрис А.
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.28
ПЗ Фемения К.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ да Коста К.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Федерико П.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ОП Уче К.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Альдрете О.
11,60 млн €
12.08.25 / -
ЦЗ Беррокаль Х.
Аренда
25.07.25 / 30.06.26
ЦП Сантьяго Й.
Свободный агент
24.07.25 / 30.06.28
ПЗ Ньом А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 20.09.25
ЛЗ Бернат Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.02.26
Эльче
Эльче
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Сангаре Б.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЛВ Моренте Т.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Вильяр Г.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Педроса А.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Диангана Г.
Свободный агент
30.08.25 / 30.06.27
ЦФ Силва А.
1 млн €
18.08.25 / 01.07.26
ОП Редондо Ф.
2,15 млн €
14.08.25 / -
ЦФ Родригес А.
2 млн €
22.07.25 / -
ЛЗ Петро Л.
Свободный агент
11.07.25 / 02.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Мендоса Р.
16 млн €
02.02.26 / 30.06.31
1,50 млн €
09.09.25 / -
ЛВ Искьердо Х.
Свободный агент
01.09.25 / 31.05.27
ЛВ Искьердо Х.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / -
8 млн €
24.07.25 / -
ВР Сан Роман М.
Свободный агент
16.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Салинас Х.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Вернер А.
Свободный агент
01.07.25 / 16.01.26
ЛВ Рашани Э.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 12.09.25
ПЗ Гаспар М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Эспаньол
Барселона
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Гонсалес У.
5 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ЛВ Колеошо Л.
Аренда
21.08.25 / 08.01.26
ЦЗ Салинас Х.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦФ Фернандес Р.
6,20 млн €
01.07.25 / 30.06.31
ОП Террац Р.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ВР Дмитрович М.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Эрнандес Х.
Аренда
08.01.26 / 30.06.26
ЦП Грагера Х.
Аренда
30.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Оливан Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 18.12.25
ЦП Агуадо А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Пачеко Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26