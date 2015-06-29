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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
€ 441 млн
Порту
Порту
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Драгау
Сайт:
http://www.fcporto.pt
Тренер:
Франческо Фариоли
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Таблица
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
9 сентября
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
8 сентября
«Порту» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Порту» – «Манчестер Сити»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Фото
«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
Фото
Символическая сборная ЧМ-2026
21 июля
4
Фото
«Зенит» заинтересовался Робсоном
29 июня
15
«Челси» рассматривает шесть полузащитников на замену Энцо Фернандесу
26 июня
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
12 июня
«Барселона» следит за пятью молодыми футболистами
7 июня
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
Стали известны все участники Лиги чемпионов-2026/27
2 июня
Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии
1 июня
«Барселона» заинтересовалась защитником сборной Польши
24 мая
41-летний Тиаго Силва остался без команды
21 мая
Появился неожиданный претендент на 37-летнего Левандовского
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29 апреля
Лучшие вратари мира по версии The Athletic
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Главный скаут «Порту» охарактеризовал Батракова двумя словами
17 апреля
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«Ноттингем Форест» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026
16 апреля
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