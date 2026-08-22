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«Порту» – «Арука»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027

22 августа 2026 11:56
Порту - Арука
23 авг. 2026, воскресенье 22:30 | Португалия. Примейра, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Порту» с форой (-1,5)
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Матч 3 тура Примейры между «Порту» и «Арукой» пройдет 23 августа 2026 года в Порту на стадионе «Эштадиу до Драгау». Обе команды стартовали с двух побед и имеют по шесть очков, деля первое место в турнирной таблице. При этом «Порту» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 16 побед при одном поражении и одной ничьей, а также четыре победы подряд над «Арукой». Сумеет ли сенсационный лидер прервать эту гегемонию и увезти очки из Порту, или хозяева продолжат своe тотальное доминирование и упрочат лидерство?

Кто победит в матче

«Порту» подходит к игре в статусе абсолютного фаворита. Команда выиграла четыре последних матча и не пропускает в трeх последних встречах. В атаке «драконы» стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в очных встречах с «Арукой» – в 19 последних. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,40 гола, а оборона пропускает всего 0,40. В стартовых турах «Порту» обыграл «Риу Аве» (2:0) и «Алверку» (2:0), а в Суперкубке Португалии одержал победу над «Торреенсе» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать и продолжить свою победную серию.

«Арука» также находится в отличной форме: команда одержала три победы подряд и не пропускает в пяти последних матчах. В атаке гости забивают в трeх последних встречах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Аруки» выглядит неприступной – 0,00 пропущенных мячей в среднем за последние пять матчей, что позволяет им держать свои ворота на замке. В стартовых турах «Арука» разгромила «Морейренсе» (4:0) и обыграла «Виторию Гимараэш» (1:0). Однако в очных встречах с «Порту» статистика катастрофическая – всего две победы в 19 матчах, а в четырeх последних встречах «Арука» неизменно уступала. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию, несмотря на их впечатляющую сухую серию.

Итоговый вывод: несмотря на феноменальную оборону «Аруки», «Порту» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, играет на своeм поле и находится в отличной форме. Хозяева должны продолжить свою победную серию, хотя гости могут создать проблемы. Наиболее вероятный исход – победа «Порту» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 19 очных матчах «Порту» одержал 16 побед, «Арука» – 2, ещe один раз была ничья. При этом «Порту» побеждает в четырeх последних встречах и забивает в 19 последних матчах против этого соперника. Текущая форма обеих команд впечатляет: у «Порту» – четыре победы подряд и сухая серия из трeх матчей, у «Аруки» – три победы подряд и пять сухих матчей. Однако очная статистика настолько подавляющая, что даже отличная форма гостей вряд ли поможет им избежать поражения на «Драгау».

Личные встречи
Побед - 16 (84%)
Ничьих - 1 (5%)
Побед - 2 (11%)
53
Забитых мячей
11
2.79
В среднем за матч
0.58
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
5 : 1
29.12.2022
Арука
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
1 : 1
03.09.2023
Арука
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
2 : 0
23.08.2026
Арука
Португалия. Примейра, 24 тур
Порту
3 : 1
27.02.2026
Арука
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 4
29.09.2025
Порту
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
0 : 2
01.03.2025
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
12.02.2024
Порту
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
1 : 1
03.09.2023
Арука
Португалия. Примейра, 31 тур
Арука
0 : 1
08.05.2023
Порту
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
5 : 1
29.12.2022
Арука
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
0 : 2
06.02.2022
Порту
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
3 : 0
28.08.2021
Арука
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
0 : 4
10.03.2017
Порту
Португалия. Примейра, 8 тур
Порту
3 : 0
22.10.2016
Арука
Португалия. Примейра, 21 тур
Порту
1 : 2
07.02.2016
Арука
Португалия. Примейра, 4 тур
Арука
1 : 3
12.09.2015
Порту
Португалия. Примейра, 25 тур
Порту
1 : 0
15.03.2015
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
0 : 5
25.10.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Порту
4 : 1
09.03.2014
Арука
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Арука
1 : 3
06.10.2013
Порту
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
(К) ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
8
Таичи Фукуи
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
14
Хюн-Жу Ли
АП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
24
Жоау Кошта
ВР
50
João Afonso
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
19
Tiago Andrade
ЦФ
57
Duarte Cunha
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Арука
1
Jakub Vinarčík
ВР
71
Martim Duarte
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
37
Mario Climent
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
24
Brian Mansilla
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
23
D. Nandin
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
77
Si-hoo Park
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Кошта
12
Сануси
4
Кивиор
5
Беднарек
20
Кошта
13
Росарио
10
Вейга
8
Фрохольдт
11
Пепе
7
Гомес
19
Силва
4-3-2-1
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
15
Санчес
18
3
Фонтан
7
Джуара
8
Фукуи
6
Ван Э
19
Трецца
14
Ли
17
Барберо
10
Вейга
16
Ин Бом
16
Ин Бом
10
Вейга
7
Гомес
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Гомес
5
Беднарек
18
Перес
18
Перес
5
Беднарек
19
Силва
21
Гюль
21
Гюль
19
Силва
28
Эшгайю
21
Флорес
21
Флорес
28
Эшгайю
19
Трецца
24
24
19
Трецца
6
Ван Э
89
Сантуш
89
Сантуш
6
Ван Э
17
Барберо
23
23
17
Барберо
14
Ли
10
Госальбес
10
Госальбес
14
Ли
Остались в запасе
Порту
Арука
19
Tiago Andrade
ЦФ
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
50
João Afonso
ВР
57
Duarte Cunha
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
9
Fally Mayulu
ЦФ
5
Борис Попович
ЦЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
1
Jakub Vinarčík
ВР
71
Martim Duarte
ВР
37
Mario Climent
ЦЗ
77
Si-hoo Park
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
19
Tiago Andrade
ЦФ
24
Жоау Кошта
ВР
21
Dominik Prpić
ЦЗ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
50
João Afonso
ВР
57
Duarte Cunha
ЦФ
Остались в запасе
9
Fally Mayulu
ЦФ
5
Борис Попович
ЦЗ
4
Диогу Монтейру
ЦЗ
1
Jakub Vinarčík
ВР
71
Martim Duarte
ВР
37
Mario Climent
ЦЗ
77
Si-hoo Park
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Лито Видигаль

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Порту» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и класс хозяев, а также умение забивать «Аруке» в каждом матче делают победу «Порту» практически неизбежной. Гости могут попытаться сохранить свои ворота сухими, но их история против этого соперника говорит об обратном. Рекомендуемая ставка – победа «Порту» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Арукой» состоится 23 августа 2026 года в Порту на стадионе «Эштадиу до Драгау» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Порту» – «Арука»: смотреть онлайн.

1.70
Победа «Порту» с форой (-1,5)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Арука Порту
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