Матч 3 тура Примейры между «Порту» и «Арукой» пройдет 23 августа 2026 года в Порту на стадионе «Эштадиу до Драгау». Обе команды стартовали с двух побед и имеют по шесть очков, деля первое место в турнирной таблице. При этом «Порту» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – 16 побед при одном поражении и одной ничьей, а также четыре победы подряд над «Арукой». Сумеет ли сенсационный лидер прервать эту гегемонию и увезти очки из Порту, или хозяева продолжат своe тотальное доминирование и упрочат лидерство?

Кто победит в матче

«Порту» подходит к игре в статусе абсолютного фаворита. Команда выиграла четыре последних матча и не пропускает в трeх последних встречах. В атаке «драконы» стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, а в очных встречах с «Арукой» – в 19 последних. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,40 гола, а оборона пропускает всего 0,40. В стартовых турах «Порту» обыграл «Риу Аве» (2:0) и «Алверку» (2:0), а в Суперкубке Португалии одержал победу над «Торреенсе» (1:0). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам доминировать и продолжить свою победную серию.

«Арука» также находится в отличной форме: команда одержала три победы подряд и не пропускает в пяти последних матчах. В атаке гости забивают в трeх последних встречах, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона «Аруки» выглядит неприступной – 0,00 пропущенных мячей в среднем за последние пять матчей, что позволяет им держать свои ворота на замке. В стартовых турах «Арука» разгромила «Морейренсе» (4:0) и обыграла «Виторию Гимараэш» (1:0). Однако в очных встречах с «Порту» статистика катастрофическая – всего две победы в 19 матчах, а в четырeх последних встречах «Арука» неизменно уступала. Гостям будет крайне сложно прервать эту серию, несмотря на их впечатляющую сухую серию.

Итоговый вывод: несмотря на феноменальную оборону «Аруки», «Порту» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, играет на своeм поле и находится в отличной форме. Хозяева должны продолжить свою победную серию, хотя гости могут создать проблемы. Наиболее вероятный исход – победа «Порту» с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 19 очных матчах «Порту» одержал 16 побед, «Арука» – 2, ещe один раз была ничья. При этом «Порту» побеждает в четырeх последних встречах и забивает в 19 последних матчах против этого соперника. Текущая форма обеих команд впечатляет: у «Порту» – четыре победы подряд и сухая серия из трeх матчей, у «Аруки» – три победы подряд и пять сухих матчей. Однако очная статистика настолько подавляющая, что даже отличная форма гостей вряд ли поможет им избежать поражения на «Драгау».

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Порту» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и класс хозяев, а также умение забивать «Аруке» в каждом матче делают победу «Порту» практически неизбежной. Гости могут попытаться сохранить свои ворота сухими, но их история против этого соперника говорит об обратном. Рекомендуемая ставка – победа «Порту» с форой (-1,5) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Арукой» состоится 23 августа 2026 года в Порту на стадионе «Эштадиу до Драгау» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.