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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Арука
Порту - Арука: обзор матча 29 декабря 2022
Порту
29.12.2022, четверг, 00:15
Португалия. Примейра, 14 тур
5 : 1
Завершен
Арука
1'
Отавио
18'
М. Тареми
34'
М. Тареми
50'
М. Тареми
70'
Ж. Опоку (АГ)
75'
Б. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Арука
85'
Желтая карточка
Ж. Бассо
Замена
Д. Намасо
️️️️
Ж. Мариу
84'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
М. Тареми
83'
76'
Замена
Н. Галович
️️️️
А. Руис
75'
ГОЛ! 5:1!
Б. Маркес
Пас отдал
М. Силла
75'
Замена
О. Бускетс
️️️️
Ж. Опоку
75'
Замена
Я. Мозес
️️️️
Д. Симао
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Ж. Опоку
70'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Галено
69'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
М. Урибе
68'
62'
Замена
Б. Маркес
️️️️
О. Даббаг
62'
Замена
Антони
️️️️
И. Соро
Желтая карточка
И. Маркано
60'
ГОЛ! 4:0!
М. Тареми
50'
49'
Желтая карточка
М. Силла
36'
Желтая карточка
А. Руис
ГОЛ! 3:0!
М. Тареми
Пас отдал
Отавио
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Тареми
Пас отдал
Г. Верон
18'
ГОЛ! 1:0!
Отавио
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
6
Куарежма
ЛЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
10
Алан Руис
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
98
Одай Даббаг
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
11
Антони
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
17
Яв Мозес
ЦП
1
Жоау Валиду
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
4-2-3-1
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
5
Маркано
17
Мариу
8
Урибе
8
Груйич
13
Галено
25
Отавио
27
Верон
9
Тареми
3-4-1-2
12
де Арруабаррена
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
30
Букия
8
Симао
19
Соро
10
Руис
2
Силла
19
Милованов
98
Даббаг
9
Тареми
27
Консейсау
27
Консейсау
9
Тареми
8
Урибе
46
Эустакиу
46
Эустакиу
8
Урибе
17
Мариу
3
Намасо
3
Намасо
17
Мариу
13
Галено
11
Мартинес
11
Мартинес
13
Галено
10
Руис
44
Галович
44
Галович
10
Руис
3
Опоку
14
Бускетс
14
Бускетс
3
Опоку
8
Симао
17
Мозес
17
Мозес
8
Симао
19
Соро
11
Антони
11
Антони
19
Соро
98
Даббаг
9
Маркес
9
Маркес
98
Даббаг
Остались в запасе
Порту
Арука
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
1
Жоау Валиду
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
1
Жоау Валиду
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Порту - Арука
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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