Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»

Защитник «Спортинга» Рикарду Мангаш забил 2 мяча в ворота «Аруки» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Португалии (6:0). Он забил победный гол на 20-й минуте, открыв счет. После этого он забил четвертый мяч лиссабонцев в этой игре на 60-й минуте.
Мангаш провел 2-й матч за «Спортинг» после ухода из «Спартака».
- В этом сезоне португалец успел провести 2 встречи в составе красно-белых.
- «Спортинг» приобрел игрока за 300 тысяч евро. В сентябре прошлого года москвичи покупали защитника у «Витории Гимараэс» за 2 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»