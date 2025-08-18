Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»

Защитник «Спортинга» Рикарду Мангаш забил 2 мяча в ворота «Аруки» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Португалии (6:0). Он забил победный гол на 20-й минуте, открыв счет. После этого он забил четвертый мяч лиссабонцев в этой игре на 60-й минуте.

Мангаш провел 2-й матч за «Спортинг» после ухода из «Спартака».