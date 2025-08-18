Введите ваш ник на сайте
Мангаш оформил дубль во 2-м матче после ухода из «Спартака»

Сегодня, 12:45
6

Защитник «Спортинга» Рикарду Мангаш забил 2 мяча в ворота «Аруки» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Португалии (6:0). Он забил победный гол на 20-й минуте, открыв счет. После этого он забил четвертый мяч лиссабонцев в этой игре на 60-й минуте.

Мангаш провел 2-й матч за «Спортинг» после ухода из «Спартака».

  • В этом сезоне португалец успел провести 2 встречи в составе красно-белых.
  • «Спортинг» приобрел игрока за 300 тысяч евро. В сентябре прошлого года москвичи покупали защитника у «Витории Гимараэс» за 2 миллиона евро.

Еще по теме:
Португальский агент прокомментировал трансфер Мангаша в «Спортинг» из «Спартака» 2
«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг» 7
«Спартак» отзаявил легионера 7
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Арука Спортинг Спартак Мангаш Рикарду
Комментарии (6)
oyabun
1755512022
До сих пор не понимаю зачем от него так поспешно избавились? И ладно бы хорошие деньги предложили, а то за сущие копейки.
Ответить
САДЫЧОК
1755514789
Нет к него паса. Спартаку такой не нужен футболист
Ответить
